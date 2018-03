Kunath Fahrzeugbau errichtet neue Halle

Rosswein. Seit 2011 ist das in Döbeln gegründete Unternehmen in Roßwein vertreten – weil damals hier im Gewerbegebiet der für die Firmenerweiterung erforderliche Platz noch vorhanden war. Außerdem sei der Weg zwischen Döbeln-Ost und Roßwein angenehm kurz. Mittlerweile ist das Unternehmen bundesweit Ansprechpartner für spezielle Auf- und Umbauten für Nutzfahrzeuge. Die Produktion und Montage für Lkw liegt in Döbeln. In diesem Bereich wird regional gearbeitet, der Kundenstamm kommt aus dem Großraum Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Alle kleineren Nutzfahrzeuge, also Transporter und Pickups, werden in Roßwein verarztet. Nicht nur Kipper, Pritschen, Kranaufbauten und Ladebordwände, sondern auch Kofferaufbauten, Winterdiensttechnik, Fahrzeugeinrichtungen und Ausbauten von Behindertentransportern werden auf der Goldenen Höhe entwickelt und montiert. In diesem Bereich arbeitet das Unternehmen mittlerweile bundesweit.

Mit drei Leuten startete Gerd Kunath vor 18 Jahren in die Selbstständigkeit, nachdem er selbst als Konstrukteur und Technischer Leiter beim Karosseriebau Döbeln gearbeitet hatte. Heute sind es insgesamt 30 Mitarbeiter, die bei Kunath in Döbeln und Roßwein einen Job haben. Weitere werden gesucht. Mechatroniker beispielsweise. Und auch Monteure mit einem klaren beruflichen Ziel oder einer speziellen Qualifikation können sich mit einer Initiativbewerbung an das Unternehmen wenden. Auch Praktika sind dort das ganze Jahr über möglich. „Und wir bilden aus“, sagt Gerd Kunath, „Karosserie- und Fahrzeugbauer.“

Weil der Platz in der zweiten großen Produktionshalle nicht mehr ausreicht, wird die neue Leichtbauhalle auf dem Gelände dahinter gebaut. „Das ist keine Halle, in der montiert wird, sondern sie dient nur zum sicheren Abstellen von Fahrzeugen, die in der Warteschleife hängen – also darauf warten, umgebaut zu werden oder auch für vorbereitete Aufbauten, für die die Fahrzeuge noch nicht da sind“, erklärt Kunath, der 2008 seine zweite Halle in Döbeln-Ost, 2011 die erste in Roßwein und 2014 schließlich seine zweite und bis dato größte Produktionshalle auf der Goldenen Höhe baute.

Auch wenn es deutschlandweit noch Kundenpotenzial zu erschließen gäbe, momentan sei erstmal eine gewisse Grenze erreicht. Eine nächste Erweiterung ist erst einmal nicht vorgesehen. „Doch das habe ich jedes Mal gesagt“, schmunzelt Gerd Kunath. Jetzt wartet er erst einmal auf die Lieferung der Leichtbauteile für die neue Halle, die dann ganz schnell aufgebaut sein wird.

Von Manuela Engelmann