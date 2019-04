Döbeln/Leipzig

Ein Kunstaustausch findet gerade in der Produzentengalerie von Olga Scheck seine Vollendung. Während die Döbelner Malerin seit März im Foyer der media city in Leipzig eigene Kunstwerke präsentiert, ist nun eine Ausstellung von Leipziger Künstlerkollegen in Schecks Galerie am Döbelner Obermarkt zu sehen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass es mit diesem kulturellen Austausch geklappt hat und dass die Vernissage in meiner Galerie so gut besucht war“, sagte Scheck gegenüber der DAZ.

Entspannung und Illusion

Ihre Bilder in Leipzig seien zum Entspannen und Nachdenken, wie Olga Scheck selbst sagt. Die Ausstellung in Döbeln trägt den Titel „Illusion der Wahrheit“. Lena Inosemzewa, gebürtig in Kasachstan, der aus Rußland stammende Lexander Prokogh, der im Irak geborene Hassan Haddad und Hendrik Voerkel als Vertreter der neuen Leipziger Schule präsentieren ihre Bilder, die Menschen, Landschaften, Stillleben und Fantastisches zeigen. Alle vier Künstler betreiben seit Jahren Ateliers in der alten Leipziger Baumwollspinnerei. Sie haben schon mehrfach gemeinsam Kunstprojekte ins Leben gerufen. Die Bilderschau in Döbeln ist noch bis zum 21. April zu sehen.

Von Olaf Büchel