Waldheim

Diesen Mut muss man auch erst einmal haben: Sich vor in Publikum zu stellen und eine Geschichte vorzulesen. Zumal, wenn es eine selbst aufgeschriebene ist. Der Ehrenberger Künstler Jens Ossada lud dazu ein.

Lebensgeschichten vor Publikum

Und noch dazu eine, die das eigene Leben und Erleben unmittelbar betrifft. Am Sonnabend traten in der Galerie der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur in Waldheim im Landkreis Mittelsachsen mehrere Autorinnen und Autoren vor das Publikum mit verschiedensten, selbst verfassten Geschichten.

Gastgeber Jens Ossada (rechts), vor der Waldheimer Lesung im Gespräch mit Gästen. Quelle: Gerhard Dörner

Die bohrenden Fragen des Lebens

Wie übersteht ein Ehe das erste Jahr nach der Geburt eines Kindes? Oder wie übersteht ein Kind die Bombardierung Dresdens? Wie sieht dieser Mensch das Ereignis, wenn er kurz vor Ende seines Lebens darüber berichtet? Oder: Sind sie schon einmal Mercedes gefahren? Welche sind es denn nun, die bohrenden Fragen des Lebens?

Es zählt der Mutmach-Moment

„In allen Steh-Auf-Geschichten des Projektes geht es schließlich um den Mutmach-Moment“,erläutert als Gastgeber der Lesung Jens Ossada. In Kürze gehe das 300-seitige Buch in Druck, welches gefüllt sein wird mit den Steh-Auf-Geschichten der Projektteilnehmer. Die Abschluss-Präsentation für das des Gesamtprojektes mit Theater, Lesung und Musik ist für den Sonnabend, 9. November, im Müllerhof Mittweida geplant.

Zweijähriges Projekt geht dem Ende zu

Zwei Jahre lang haben zahlreiche Mitwirkende mit gebaut an dem Projekt der „Steh-Auf-Geschichten aus Mittelsachsen“. Zwei Jahre lang hat das Sächsische Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz die Arbeit finanziell gefördert. Ossada: „Beendet ist es damit noch lange nicht. Ich würde mich freuen, wenn Menschen weiterhin ihre Geschichten einsenden. Sie werden auf der Internetseite stehaufgeschichten.de auch weiterhin veröffentlicht.“

Schlusspunkt November in Mittweida

Abschlusspräsentation zum Projekt: 9. November, Müllerhof Mittweida, Auensteig 37. Ab 16 Uhr Theaterstück „Das verrückte Herbstfest” der Kinder der Kita Sonnenschein aus dem Herbstferienworkshop. danach Lesung von Steh-Auf-Geschichten und mit viel Glück die Buchveröffentlichung dazu. ab 19 Uhr Konzert „Authentica” von Saitenweisen.

Von Steffi Robak