Läden zu am Heiligabend: Händler im Leipziger Umland finden’s gut

Leipzig. Schöne Bescherung oder schlechter Scherz für Kunden: In Deutschland ist eine Debatte entbrannt, ob am Heiligabend die Läden geöffnet haben sollen. Auslöser war der Discounter Aldi, der mitteilte: Die Supermärkte bleiben am 24. Dezember, der diesmal auf einen Sonntag fällt, zu.

„Am Heiligabend denken wir vor allem an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer langen, intensiven Woche in Ruhe das Weihnachtsfest begehen sollen“, begründet Florian Scholbeck, Sprecher von Aldi Nord, den Schritt. Auch bei Rewe/Penny soll zu bleiben, bei Edeka oder Netto könnten Kunden auf den letzten Drücker dagegen noch Glück haben: Hier entscheiden die Marktleiter vor Ort selbst, ob sie öffnen oder nicht

Hintergrund: Das Ladenschlussgesetz erlaubt Geschäften, die vor allem Genuss- und Lebensmittel verkaufen, auch am Sonntag, den 24. Dezember 2017, für vier Stunden von 10 Uhr bis 14 Uhr zu öffnen.

Delitzsch/Eilenburg – „Festtag soll der Familie gehören“

In Nordsachsen sind sich die befragten Händler einig: Sie lassen zu. Jens Geidel, Geschäftsführer des Rewe-Marktes in Delitzsch, sagt: „Als ich meinen angestellten Frauen mitteilte, dass ihnen ein besinnlicher Heiligabend bevorsteht, waren sie alle hellauf begeistert.“ Die Entscheidung zur Schließung des Marktes habe er gemeinsam mit seiner Frau getroffen. Er sieht in der Entscheidung auch eine Art Dankeschön und Motivation für seine Angestellten. Mit einem möglicherweise geringen Umsatz an diesem Tag habe es nichts zu tun. „Man weiß ohnehin nicht, wie es an solchen Tagen läuft“, so der Geschäftsführer. Geidel rechnet mit dem Verständnis seiner Kunden, zumal der Markt am 23. Dezember auch bis 22 Uhr geöffnet hat. Zudem öffnet er am zweiten Adventswochenende, am Sonntag dem 10. Dezember.

Marlis und Ulrich Opitz von „Schuh Kother“ in Eilenburg sind froh, dass Heiligabend diesmal auf einen Sonntag fällt. In den anderen Jahren hatten sie den Laden immer noch für ein paar Stunden geöffnet. Doch diesmal heißt es für sie und ihre Mitarbeiter: Den freien Festtag genießen und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Dass die Lebensmittelmärkte diesmal ebenfalls zu bleiben, findet Marlis Opitz gut. Deren Öffnungszeiten seien schon sehr weit gefasst: „Ich ziehe vor jeder jedem Mitarbeiter in den Lebensmittel-Märkten den Hut. Auch sie haben es verdient, Weihnachten frei zu haben.

Oschatz/Dahlen – „Weihnachten wollen doch alle bei ihren Familien sein“

So wird es in der Oschatzer Innenstadt keinen verkaufsoffenen Heiligabend geben. Darauf haben sich die in der Werbegemeinschaft organisierten Händlerinnen und Händler geeinigt. „Wir spinnen seit Jahren einen guten Faden mit der Stadtverwaltung und schlagen dort stets Termine für vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr vor – gekoppelt an eigene Aktivitäten“, erklärt Werbegemeinschafts-Chefin Carola Schönfeld. In diesem Jahr war dies zum Frühlingsfest am 9. April, zum Stadtfest am 11. Juni, zum Herbstfest am 18. Oktober der Fall.

Vierter und letzter Termin ist während des Weihnachtsmarktes am 10. Dezember. Dann dürfen die Händer ihre Geschäfte zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. „Mit dieser Entscheidung bekennen wir uns zum Markt und nutzen einen Tag, an dem mit hohem Kundenaufkommen zu rechnen ist“, so Schönfeld. Darüber hinaus erachtet sie ganz persönlich das Nichtöffnen am Heiligabend als deutlich familienfreundlicher.

Auch der Rewe-Markt in Dahlen wird in diesem Jahr Heiligabend geschlossen bleiben. „Ich mache nicht auf“, kündigt Sandra Burkhardt, die Leiterin des Einkaufsmarktes in der Gartenstraße, an. „Es ist Sonntag, und es ist Weihnachten, da wollen doch alle bei ihren Familien sein – auch meine Mitarbeiter“, begründet sie. Außerdem, so die Eigentümerin, sei der Rewe-Markt in der gesamten Woche zuvor täglich bis in den späten Abend geöffnet. Und auch in Dahlen gilt: Am 23. Dezember bleibt der Markt bis 22 Uhr auf. „Da haben die Kunden viel Zeit, sich mit Einkäufen zu versorgen.“

Wurzen/Grimma – Drogeriechefin: „Festtag in Familie verbringen“

Im Muldental sind sich die befragten Händler einig: Sie lassen zu. Henrik Thiemer, („Zum Lädchen“ in der Vorwerkstraße) in Grimma sagt: „Wir werden am Heiligabend nicht öffnen, da haben wir auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Würde der Heiligabend auf einen Werktag fallen, würden wir bis nach dem Mittag öffnen.“

Anke Rüssel von der Drogerie Dornig in der Brückenstraße meint: „Wir öffnen nicht. Wenn der Heiligabend auf einen Sonntag fällt, kann man den auch mit der Familie verbringen. Das sollte man auch den Verkäufern gönnen.“ Die großen Drogerieketten wie Rossmann oder dm, die ebenfalls am Heiligabend für vier Stunden öffnen könnten, haben sich noch nicht endgültig festgelegt. Bei dm hieß es, die Marktleiter sollten selbst entscheiden.

In Wurzen gibt es bei den befragten Händlern auch Zustimmung für die Entscheidung von Aldi und Rewe. Manuela Franke, („Blumen Kupsch am Markt) sagt: „Auch wir haben in diesem Jahr am Heiligabend geschlossen.“ In der Regel werden am 24. Dezember vor allem Vorbestellungen abgeholt, das gehe aber auch problemlos am Vortag zu Heiligabend. „Und wenn jemand etwas für den zweiten Feiertag braucht, bieten wir ihm natürlich schöne Alternativen zur Frischblume.“

Bei Holger Gensch („Maxi Trend Shop für Spiel-, Schreib-, Saison- und Geschenkartikel in der Wenceslaigasse) heißt es: „Es gibt ja schon vorher zwei offene Sonntage im Advent.“ Da lohne es sich ohnehin kaum, auch noch Heiligabend zu öffnen. Und für Karen Krauße („Karen’s Modepassage“ in der Domgasse) hat ganz klar die Familie Vorfahrt am Festtag.

Im nächsten Jahr, wo Heiligabend wieder auf einen Wochentag fällt, müsse man die Lage neu beurteilen. „Wenn allerdings die anderen Wurzener Geschäfte öffnen, würde ich mich dem nicht versperren. Da müssen wir zusammenhalten. Außerdem gibt es am Heiligabend immer Menschen, die noch schnell ein Tuch oder eine Kette kaufen.“

Borna – „Geschäft lohnt sich am 24.12. ohnehin nicht“

In der Region Borna sind sich die befragten Händler einig: Sie lassen zu. So sagt beispielsweise Fabian Senf („Tabak-Eck & Praliné“ in Borna): „Normalerweise öffnen wir auch am 24. Dezember. In diesem Jahr aber höchstwahrscheinlich nicht. Am Heiligen Abend kommen sowieso nur hin und wieder ein paar Kunden.“ In Borna gibt es zudem bei den befragten Händlern Zustimmung für die Entscheidung von Aldi und Rewe, die Märkte geschlossen zu lassen.

Viele handeln aus Überzeugung ähnlich. So sagt Elke Kämpfner („Die Buchhandlung“) in Borna: „Wir öffnen schon seit einigen Jahren nicht mehr am 24. Dezember, das hat nichts mit dem Sonntag in diesem Jahr zu tun. Es gibt vorher genug Zeit zum Einkaufen.“ Martina Voll („Buch und Kunst“) in Borna pflichtet dem bei und ist froh, dass sie ihren Laden in diesem Jahr zu lässt: „Ohnehin war in den anderen Jahren am Heiligen Abend nichts los. Da haben die Leute schon ihre Geschenke.“

Altenburg – Edeka-Leiter: „Der Sonntag ist mir heilig“

Im Altenburger Land sind sich die befragten Händler und Gewerbetreibenden weitgehend einig: Sie wollen das Geschäft ruhen lassen. Jörg Soba, Inhaber des Edeka-Marktes in Altenburg, sagt: Final sei seine Entscheidung zwar noch nicht gefallen. Höchstwahrscheinlich aber werde er seinen Laden zu Heiligabend ebenfalls geschlossen halten. „Der Sonntag ist mir heilig. Da die meisten meiner Mitarbeiter Familie haben, komme ich ihnen so auch entgegen – es ist schließlich Weihnachten“, erklärt er. Signifikante Umsatzeinbußen fürchtet Soba nicht:. „Das lässt sich verkraften.“

Hennig Gerth, („Bäckerei Henning Gerth“) in Starkenberg sagt, eine Sonderöffnung käme für ihn nicht in Frage. „Auch im Sinne der Mitarbeiter haben wir uns gegen eine Öffnung entschieden, zumal die Vorweihnachtszeit für alle schon stressig und hektisch genug ist.“ An den Tagen davor sei das Geschäft normal geöffnet. In den anderen Jahren habe er zwar auch Heiligabend von etwa 6.30 Uhr bis 10 Uhr die Bäckerei aufgeschlossen. Die Erfahrung aber zeige: Der Umsatz am 24. Dezember sei eher durchschnittlich gewesen.

Döbeln/Leisnig – Marktkauf, Kaufland und Rewe verzichten auf Öffnung

In der Region Döbeln sind sich die befragten Händler einig: Sie lassen zu. So bleibt auch das Marktkauf-Warenhaus im Gewerbegebiet Döbeln-Ost am 24. Dezember geschlossen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich diesen freien Heiligabend nach vielen Jahren, an denen sie arbeiten mussten auch mal verdient. Zumal sie in der Vorweihnachtszeit immer besonders hart arbeiten müssen“, sagt Geschäftsführer Sven Flösner (46).

Stefanie Schmitt, Pressereferentin in der Edeka-Zentrale in Rottendorf bei Würzburg bestätigt, dass alle Marktkauf-Warenhäuser am 24. Dezember geschlossen bleiben. Die selbstständigen Edeka Märkte hätten dagegen die freie Entscheidung, ob sie öffnen wollen. Doch auch Ivonne Bühler, vom gleichnamigen Edeka-Markt in der Döbelner Innenstadt möchte ihren Mitarbeiterinnen lieber frei geben. „Es klappt nicht alle Jahre, dass Heiligabend auf einen Sonntag fällt“, sagt die Markt-Inhaberin.

Ähnlich die Lage bei Kaufland.„Unsere Filialen werden dieses Jahr am 24. Dezember nicht geöffnet, obwohl dies im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags möglich wäre. Wir bescheren unseren Kunden und Mitarbeitern zu Weihnachten eine gute Woche“, erklärt Richard Lohmiller, Vorstand für Deutschland bei Kaufland in Neckarsulm. Das heißt auch: Das Kaufland-Warenhaus an der Schillerstraße in der Döbelner Innenstadt bleibt zu. „Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, haben Kunden von Montag bis Samstag ausreichend Möglichkeit, ihre Einkäufe bei Kaufland zu erledigen.“

Für den Inhaber des Leisniger Rewe-Marktes Michael Alscher hatte es zu keinem Zeitpunkt in Frage gestanden: Heiligabend bleibt der Markt geschlossen - und zwar nicht obwohl, sondern weil es Heiligabend ist. „Die Rewe-Gruppe hat sich eindeutig positioniert. Diese Entscheidung spricht mir aus dem Herzen. Ich hätte das auch so entschieden, weil das im Sinne der Mitarbeiter die einzig richtige Entscheidung ist.“

Von O. Majer, K. Kabelitz, D. Wohlgemuth, N. Rippich, N. Natsidis, B. Fischer, S. Robak und T. Sparrer