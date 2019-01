Döbeln

Wegen steigender Wasserpegel in der Mulde wurde Sonntagmorgen eine Klappe des Schlossbergwehres in Döbeln geöffnet und die Baustellen an der Brücke Straße des Friedens und an den Flutschutzwänden im Flutgraben geflutet. „Wir hatten einen kritischen Wasserstand und eine Durchflussmenge von 40 Kubikmetern pro Sekunde. Das hätte den Pegel des Muldenarmes in der Ritterstraße deutlich anschwellen lassen. Deshalb wurde zur Entlastung eine Klappe des Schlossbergwehres geöffnet und die Baustelle geflutet“, sagt Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung. Die Baustellen waren seit Weihnachten ohnehin geräumt. Am Montag soll es eigentlich wieder los gehen. Das hängt aber nun davon ab, ob die Pegel sinken und das Wehr wieder geschlossen werden kann. Regen hatte nach den Schneefällen am Oberlauf der Mulde zu steigenden Wasserständen geführt. Plusgrade und etwas Regen ist weiter vorausgesagt. Für die Bürger und ihr Hab und Gut sind jedoch keine kritischen Hochwasserstände zu erwarten. Nur die Baustelle könnte länger ruhen.

Plusgrade und etwas Regen ist für die nächsten Tage vorausgesagt. Für die Bürger und ihr Hab und Gut sind jedoch keine kritischen Hochwasserstände zu erwarten. Nur die Baustellen könnte länger ruhen.

Von Thomas Sparrer