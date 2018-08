Döbeln Pfarrertag in Roßwein - Landesbischof: „Verantwortung für politische Fragen übernehmen“ Beim regionalen Pfarrertag in Roßwein nutzte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) die Chance, auf die noch nicht geklärten Rahmenbedingungen für die Übernahme des Kirchgemeindehauses durch die Stadt als Bürgerhaus hinzuweisen.

Am Beginn des regionalen Pfarrertages in Roßwein stand der Gottesdienst in der Marienkirche. Quelle: Foto: Sven Bartsch