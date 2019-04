Frankenberg

Blumenzauber im mittelsächsischen Frankenberg. Am Sonnabend startet in der malerischen Zschopaustadt die 8. Landesgartenschau unter dem Motto: „Natürlich mittendrin“. Auf der insgesamt fast elf Hektar großen Fläche, die sich in die beiden Bereiche „ Naturerlebnisraum Zschopauaue“ und „ Paradiesgärten im Mühlbachtal“ gliedert, gibt es alles, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt. Aber auch für Kinder und Umweltfreunde ist allerhand zu entdecken auf dem bunten Areal.

Die allerletzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In den fünf Jahren, die seit der Bewerbung Frankenbergs um die 8. Landesgartenschau vergangen sind, hat sich einiges in der Stadt getan. Die ersten Rodungs- und Baumfällarbeiten fanden im Januar 2017 statt.

Spatenstich vor zwei Jahren

Im April 2017 erfolgte der feierliche „Erste Spatenstich“ durch Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt. Es folgten weitere Räumungs- und Baumpflanzprojekte. Für den Aufbau und die Landesgartenschau selbst stehen insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Dank zahlreicher Sponsoren und dem Engagement der Stadt Frankenberg konnten alle Projekte fristgerecht fertiggestellt werden. Noch am vergangenen Dienstag wurden etwa 10.000 Heidepflanzen gepflanzt und der letzte Rollrasen verlegt.

Die letzten Meter Rollrasen werden verlegt. Quelle: Martin Lange

Geschäftsführer Jochen Heinz sieht der Eröffnung trotz allem entspannt entgegen: „Der Countdown läuft ab, wir liegen sehr gut im Zeitplan.“ Besonders stolz ist Heinz über die Entstehung der nach ihrer gewundenen Form benannten „Schlange“, einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über der B 169, welche die Zschopauaue mit der Frankenberger Altstadt verbindet und einen Übergang zwischen den beiden Bereichen der Landesgartenschau bildet. „Weiterhin dient sie als Aussichtspunkt über das schöne Zschopautal“, so Heinz.

Um den Besuchern ein breites floristisches Potpourri anzubieten, wurden insgesamt 500 Bäume – darunter seltene Arten wie Tulpen- und Blauglockenbäume – 15.000 Sträucher, 2.000 Rosen, 10.000 Stauden und Heidepflanzen, 60.000 Frühblüher, 70.000 Sommerblumen und 1.500 Dahlien eingesetzt. In den mehr als 4.000 Quadratmeter umfassenden Wechselbepflanzungen warten zirka 180 verschiedene Tulpensorten in ihrer ganzen Blütenpracht auf. Auf die Frage, was ihm bei der Landesgartenschau am besten gefällt, antwortet Heinz schmunzelnd: „Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Tatsächlich finde ich die Grabbepflanzungen mit etwa 30 Mustergräbern sehr anregend.“

Die ehemalige Möbelhalle ist jetzt „Zeit-Werk-Stadt“ mit Blumenschauen und Gastronomie. Quelle: Martin Lange

Die ehemalige Lisema-Möbelhalle am Haupteingang ist jetzt eine Blumenhalle. Während der 170 Veranstaltungstage finden hier im zweiwöchigen Wechsel 16 Blumenschauen mit unterschiedlichen Themen statt. Des Weiteren befindet sich dort mit dem Restaurant „Mittendrin“ die zentrale Gastronomie des Areals. Nach der Landesgartenschau soll das Gebäude als stadtgeschichtliches Museum unter dem Namen „Zeit-Werk-Stadt“ fortbestehen. Direkt daneben ist die große Hauptbühne mit 550 Plätzen, auf der diverse Musiker, Radioshows, Artisten und regionale Vereine ein breites Programm bieten. Insgesamt sind im gesamten Gelände 300 Veranstaltungen geplant, die bis auf die „Leuchtenden Paradiesgärten“ alle im Eintrittspreis inklusive sind.

Unter diesen geschwungenen Zeltbögen befinde sich die Hauptbühne für zahlreiche Veranstaltungen. Quelle: Martin Lange

Es besteht in beiden Gartenarealen die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen, um einerseits Einblicke in die Veränderung des ehemaligen Industriestandortes Zschopauaue und andererseits in die ökologische Umgestaltung des Mühlbachtals zu gewinnen.

Angebote / Veranstaltungen Gartenschau-Bahn: Mit der Gartenschau-Bahn kann man in 35 Minuten beide Areale der Landesgartenschau entdecken und erhält einen Überblick über das gesamte Gelände; Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro 20. April: 11-12.30 Uhr offizielle Eröffnungsfeier der Landesgartenschau im Naturerlebnisraum Zschopauaue; 14.30-16.30 Uhr voXXclub-Donnawedda Tour mit „120 Minuten Show“ im Naturerlebnisraum Zschopauaue 22. April: 15-17 Uhr The Firebirds im Naturerlebnisraum Zschopauaue 28. April: 14-16 Uhr Abba World Revival SHOW im Naturerlebnisraum Zschopauaue 30. Mai: 10-18 Uhr Jonny der lustige Gärtner verzaubert jung und alt mit Jonglage und kleinen Zaubereien in den Paradiesgärten im Mühlbachtal 1. und 2. Juni: Hochseiltruppe Geschwister Weisheit – Europas größte Hochseilshow, Naturerlebnisraum Zschopauaue 22. Juni: 13-17 Uhr Zwini’s Garten-Show lädt zu einer bunten Unterhaltungsshow mit diversen Künstlern im Naturerlebnisraum Zschopauaue ein Sonderveranstaltung: „Leuchtende Paradiesgärten“, 20. September bis 5. Oktober, Zusatzveranstaltung mit diversen Musik- und Lichtevents; dafür wird ein extra Eintrittsgeld von 7 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre) verlangt

Für Kinder und Jugendliche wurden großzügige Spielplätze und ein Beachvolleyplatz angelegt und in den Paradiesgärten gibt es ein „Grünes Klassenzimmer“, in dem für Kindergartengruppen und Schulklassen praxisnahe Einblicke in Natur- und Umweltthemen geboten werden.

Auch nach der Landesgartenschau soll das Gelände mit den meisten geschaffenen Anlagen ein touristisches Naherholungsgebiet mit vielen Schauwerten bleiben.

Die Landesgartenschau 2019 in Frankenberg. Quelle: Weidinger Landschaftsarchitekten

Service Öffnungszeiten: 20. April bis 6. Oktober, täglich von 9 bis 19 Uhr; Kassenöffnungszeiten: 20. April bis 31. Mai/1. September bis 6. Oktober 9 bis 17 Uhr; 1. Juni bis 31. August 9 bis 18 Uhr; Besucher können bis Einbruch der Dunkelheit auf dem Gelände verweilen, bei abendlichen Spätveranstaltungen gilt die Nachtsperrzeit 30 Minuten nach Veranstaltungsende Eintrittspreise: Erwachsene: Tageskarte 16 Euro, Dauerkarte 80 Euro; Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre) Tageskarte 2 Euro, Dauerkarte 15 Euro, Begünstigte: Tageskarte 12 Euro, Dauerkarte 60 Euro; Rabatt: Ab Gruppen von 20 Personen kostet das Tagesticket 14 Euro pro Person, Besitzer eines VMS-Tickets oder DB-Ländertickets erhalten ebenfalls 2 Euro Rabatt Verkehrsanbindung: Frankenberg ist über die A4 und von Döbeln über die B 169 Richtung Frankenberg zu erreichen. Von der Autobahnabfahrt ist direkt der Zugang zum Großparkplatz der Landesgartenschau ausgeschildert, welcher über ca. 1400 Parkplätze verfügt; Pro Tag fallen 2 Euro Parkgebühr an, ein kostenloser Shuttlebus fährt die Besucher vom Parkplatz direkt zum Haupteingang am Auenweg. Fahrgäste des ÖPNV gelangen mit der Zuglinie 520 von Döbeln über Chemnitz nach Frankenberg

Von Martin Lange