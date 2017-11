Landestitel für Ostrauer Taubenzüchter

Ostrau. Eine ganze Tafel voller Pokale, Plaketten und Urkunden gab es am Wochenende auf der Schau des Rassegflügelzuchtvereins Ostrau in der Bauernstube zu sehen. Und den wertvollsten Preis nahm Ausstellungsleiter Klaus Zschockelt mit nach Hause – den Landespreis des Sächsischen Rassegeflügelzuchtverbandes (SRV) für seine Nürnberger Lerchen, wobei diese Lerchen Tauben sind. Dass die Züchter des gastgebenden Vereins nicht bevorzugt behandelt wurden, zeigt die Auszeichnung für das beste Tier der ganzen Schau: Unter 268 Vögeln wurden die Zwerg-Italiener von Hans Oder aus Leisnig als Champion geehrt. „Wir freuen uns, dass er den Preis bekommen hat, da er schon seit vielen Jahren bei uns ausstellt. Bei uns gibt es das nicht, dass alle Preise im Verein bleiben, denn wir wollen ja, dass auch fremde Aussteller herkommen“, sagte Vereinssprecher Erhard Pranke, der sich auch über einen Preis für seine Tauben freuen durfte.

Grund zur Freude war auch die Resonanz beim Publikum. „Wir hatten heute früh schon zur Eröffnung einen kleinen Massenansturm, wir sind zufrieden“, sagte Pranke. 60 Besucher waren allein in den ersten beiden Stunden gekommen. 200 am ganzen Wochenende wären schon eine gute Zahl, erklärte er weiter. Und die Gäste bekamen etwas zu sehen. 268 Tiere mit 65 verschiedenen Farbenschlägen wurden gezeigt. Vier Mal vorzüglich (die höchste Wertung) und acht Mal hervorragend wurden von den Preisrichtern vergeben. „Letztes Jahr waren wir noch ein bisschen besser, aber da hatten wir auch mehr Tiere da“, meinte Klaus Zschockelt. Krankheitsbedingt waren vier Ostrauer Züchter ausgefallen, die jeweils mehrere Tiere zur Schau bringen wollten.

Dafür sieht es für das kommende Jahr nach umso mehr Teilnehmern aus. Denn der Ostrauer Verein hat es geschafft, allein in diesem Jahr vier neue Mitglieder zu gewinnen und deren Zahl auf 26 zu steigern. Das allein ist für Erhard Pranke schon etwas Besonderes. Doch zwei der Neuen sind Frauen – eine Seltenheit in der Geflügelzucht. „Das sind die ersten Frauen seit Langem im Verein“, sagte er. Sabine Schnabel aus Ostrau ist bereits zur neuen Kassenwärterin ernannt worden. Sie hat Hühner auf ihrem Grundstück und will mit Hilfe der erfahrenen Züchter nun auch eine Rassezucht beginnen. Tierärztin Anna Klagge praktiziert in Thüringen, hat aber ein Haus in Gallschütz, wo sich auch bereits einige Rassehühner tummeln. Auch hier soll die kontrollierte Zucht bald beginnen. Für den Verein, der jahrelang Mitgliederschwund beklagte, könnten beide ein großer Gewinn werden.

Von Sebastian Fink