Döbeln/Chemnitz. Er zog raubend, schlagend und klauend durch Döbeln, widersetzte sich Polizeibeamten: Wegen einer ganzen Litanei an Straftaten, darunter Verbrechen wie schwerer Raub, hat die 6. Große Strafkammer Yassine B. zu sieben Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete die Kammer an, den 25-jährigen Marokkaner in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Denn dessen Crystal-Sucht ist mit dafür verantwortlich, dass B. diese Straftaten beging.

„Seine Delinquenzentwicklung begann zwei Tage nach seiner Einreise in Deutschland“, sagte Dr. Thomas Kasten. Der forensische Psychiater hatte die Schuldfähigkeit des Angeklagten für das Gericht einzuschätzen. Er kam zu dem Ergebnis, dass B. durch seine Abhängigkeit vermindert schuldfähig ist. Er sprach sich zudem dafür aus, den Marokkaner zur Therapie in den Maßregelvollzug zu schicken.

Yassine B. war 2011 nach Deutschland gekommen. In Hamburg hatte er zwei Tage nach der Einreise einem Mann dessen Mobiltelefon geraubt. Dafür gab es später eine Bewährungsstrafe, weitere Verurteilungen folgten. Bis Juni 2016 saß der Nordafrikaner in Jugendhaft. Dr. Kasten nannte ihn einen „spätjugendlichen Intensivtäter“.

Staatsanwältin Annett Ströse hatte in ihrem Plädoyer beantragt, Yassine B. unter anderem wegen zweifachen schweren Raubes sowie räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamtstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten Haft zu verurteilen. Außerdem forderte sie, Yassine B. zusätzlich zur Haftstrafe in der Entziehungsanstalt unterzubringen. Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der den Marokkaner verteidigte, hatte in seinem Schlussvortrag die Aussagen der Zeugen in Frage gestellt. Sein Mandant habe ihm die Taten anders geschildert. Rechtsanwalt Fischer verzichtete aber darauf, einen konkreten Antrag zu stellen, sondern bat das Gericht, „das zu entscheiden, was Recht ist.“

Yassine B. hatte sich in der dreitätigen Hauptverhandlung nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen, sondern geschwiegen. Beim Plädoyers seines Verteidigers weinte er.

Von Dirk Wurzel