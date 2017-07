Landkreis baut in den Sommerferien

Wenn während der großen Sommerferien die Schulen leer stehen, heißt das noch lange nicht, dass in dieser Zeit dort nichts passiert. Der Landkreis Mittelsachsen nutzt die schulfreie Zeit und baut aktuell für knapp 550 000 Euro in zwölf seiner Bildungseinrichtungen, zwei davon stehen in Döbeln. Sowohl in der Regenbogenschule, als auch im Beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln, wird derzeit fleißig gewerkelt.