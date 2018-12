Region Döbeln

Ab 2021 gelten neue Prioritäten im mittelsächsischen Kreisstraßenbau. Eine entsprechende Liste, auf der auch der Altkreis Döbeln mit mehr als 30 Abschnitten vertreten ist, ist nun von den Mitgliedern des Kreistages beschlossen worden. Der Zeitrahmen ist bis zum Jahr 2026 gefasst. Die Aufstellung ist das Ergebnis einer zuvor erfolgten Befahrung des insgesamt 710 Kilometer langen Kreisstraßennetzes. In deren Folge wurden Zustandsnoten, die die Verfassung der jeweiligen Abschnitte herunterbrechen, vergeben.

Döbelner Region führt Liste an

Die Region Döbeln belegt nach Zustandsnoten geordnet – je schlimmer der Zustand desto höher die Priorität – die ersten drei Plätze der Liste. Mit jeweils 5,0 bewertete das Landratsamt einen 110 Meter langen Abschnitt in Mockritz und rund 1,2 Kilometer Kreisstraße zwischen Kriebstein und Beerwalde. Unwesentlich besser wurde mit exakt 4,959 die knapp ein Kilometer lange Kreisstraße in Noschkowitz bewertet. Die finale Auswertung der Ergebnisse nahm das zuständige Referat Straßenbau und -verwaltung in Zusammenarbeit mit den Straßenmeistereien vor. „Damit wollten wir Fehler in der technischen Erfassung vermeiden und die Erfahrung unserer Straßenmeistereien durch ihre tägliche Arbeit an den Kreisstraßen nicht unberücksichtigt lassen“, erklärt Referatsleiterin Claudia Richter.

Keine konkrete Umsetzungsreihenfolge

In welcher Reihenfolge die einzelnen Abschnitte angegangen werden, wird jedoch nicht nur durch bloßen Blick auf einen Zahlenwert entschieden. Die Prioritätenliste gibt somit keine konkrete Reihenfolge vor. Die Liste sei nach Angaben von Claudia Richter lediglich eine von mehreren Faktoren, auf deren Basis Entscheidungen gefällt werden. „Das ist davon abhängig, ob Medienträger oder Kommunen sich beteiligen, wie lange Baurechtsverfahren dauern, welche Fördermittel bereitstehen oder ob beispielsweise Umleitungen möglich sind oder mit anderen Projekten kollidieren“, erläutert die Referatsleiterin die Vorgehensweise.

Grundhafter Ausbau nicht immer notwendig

Aktuell wird im Landratsamt das kommende Jahr vorbereitet. Auch 2020 wird auf Planungsseite bereits angeschoben. „Die neue Liste brauchen wir aber schon jetzt, um sicher weiterplanen zu können“, betont Richter. Insgesamt 113 Abschnitte, die sich zwischen 100 Metern und zwei Kilometern Länge bewegen, hat das Landratsam aufgelistet. Ein grundhafter Ausbau sei jedoch nicht in jedem Fall notwendig. „Schon eine qualitative Fahrbahnerneuerung im Bestand ist eine Aufwertung der Straße und verlängert die Nutzungsdauer“, teilt das Landratsamt mit. Richter ergänzt: „Das müssen wir aber von Fall zu Fall entscheiden. Wir hoffen, die Maßnahmen alle realisieren zu können.“ Auf einer separaten Listen werden zudem 40 sogenannte Ingenieurbauwerke abgehandelt – darunter unter anderem Stützwände in Steina, Littdorf und Clennen.

Von André Pitz