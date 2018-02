Landwirt baut Biogasanlage in Strölla aus

Mit zwei neuen Blockheizkraftwerken will Familie Philipp ihre Biogasanlage effizienter an die schwankende Auslastung im Stromnetz anpassen. Dafür werden auch neue Vorkehrungen in Sachen Brandschutz notwendig. Im Großweitzschener Gemeinderat stimmte man dem Vorhaben zu. Das Landratsamt muss nun entscheiden.