Reinsdorf. Ein Sackgassenschild mussten die Mitarbeiter des Waldheimer Bauhofes am Donnerstag in Reinsdorf an der Straße aufstellen, die an der Kirche von der Hauptstraße abzweigt. Grund: Ein tschechischer Lastwagenfahrer hatte sich offenbar verfahren und war etwa 100 Meter vom Abzweig entfernt von der Straße abgekommen. Da kommt keiner dran vorbei mit dem Auto.

Der Laster hat noch das Geländer beschädigt. Verletzt hat sich beim Unfall aber niemand. Laut Polizeidirektion Chemnitz ist an Geländer und Lastwagen ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Weil der Laster noch weiter abzurutschen droht, soll spezielle Bergetechnik anrücken. Am heutigen Freitag solle laut Polizei versucht werden, den Havaristen zu bergen. Dieser ist schon am Donnerstag gegen 11 Uhr in den Straßengraben gerutscht.

Von Dirk Wurzel