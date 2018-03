Lauschka grüßt mit fast vergessenem Brunnen zu Ostern

Der Frühling hält Einzug. Viele haben in ihren Gärten Sträucher mit bunten Eiern verziert. Auch in Lauschka hat sich der Dorfbrunnen für die Osterspaziergänger feierlich herausgeputzt. Die DAZ wünscht frohe Feiertage und blickt zurück: Denn, damit der Brunnen im Dorfzentrum so erstrahlt, musste er 2009 erst einmal wieder entdeckt werden.