Landgericht verurteilt 70-jährige Döbelnerin wegen Brandstiftung

Döbeln/Chemnitz. Von vielen Tatvorwürfen blieben am Ende nur zwei übrig. Schwere Brandstiftung am 15. Oktober 2016 und versuchte schwere Brandstiftung mit Brandstiftung mit Todesfolge am 1. März 2017 in einem Wohnhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Döbeln. Darum verurteilte die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz nun zu neun Jahren Haft. Bei dem Feuer am 1. März war eine 85-jährige Hausbewohnerin verqualmten Treppenhaus bewusstlos liegen geblieben und später im Krankenhaus gestorben.

Seit dem 6. November verhandelte die 1. Große Strafkammer und führte einen umfangreichen Indizienprozess. Am Donnerstag nun ging dieser Indizienprozess mit nun den Plädoyers und dem Urteil zu Ende. Staatsanwalt Sebastian Hertwig hatte beantragt, die Angeklagte der Brandstiftungen schuldig zu sprechen und zu einer Gesamtstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten Haft zu verurteilen. Er sah als Motiv einen „latenten Hass auf Ausländer.“ Dem schloss sich die Kammer an. Richterin Simone Herberger, die Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer, lobte den Staatsanwalt für dessen umfangreiche Ausführungen zu den belastenden Indizien.

Rechtsanwalt Karsten Opitz, der die 70-Jährige verteidigte, hatte einen Freispruch beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Staatsanwaltschaft und Verteidigung können es mit der Revision anfechten.

Von Dirk Wurzel