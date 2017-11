Lebhaftes Roßwein leuchtet im Kerzenschein

Rosswein. So heimelig wie an diesem Abend haben die Roßweiner ihre Stadt wahrscheinlich länger nicht erlebt. Gemeinsam mit den Händlern feierten sie bei der ersten Shoppingnacht, dass der mehrjährige Straßenbau im Zentrum seit August ein Ende hat. „Wir sind noch da“ war das Signal, das 21 Händler und Gewerbetreibende auf sehr einladende Art und Weise sendeten. Viele nahmen die Einladung gern an.

Auf dem Markt ging kurz vor halb Sechs tatsächlich kein Apfel mehr zu Boden. Mit einem großen Lampionumzug, der vom Roßweiner Spielmannszug begleitet wurde, hatte man die Leute in die Stadt geholt. Die präsentierte sich leuchtend – im wahrsten Wortsinn. Vor jedem Schaufenster flackerten unzählige Lichter in den verschiedensten Variationen. Jeder Händler hatte sich Gedanken gemacht und das Thema „Roßwein im Lichterglanz“ mit einfachen, aber sehr wirkungsvollen Mitteln umgesetzt. Einladend wirkten die kleinen Tische vor den Geschäften, auf denen Süßigkeiten, Snacks, Getränke zum Verkosten angeboten wurden. Nicht nur aus der Stadt selbst, auch aus den umliegenden Ortschaften hatte es Eltern mit ihren Kindern auf den Markt gezogen. In der Stadt gehalten wurden viele durch die kulinarischen Angebote, die in Verbindung mit Musik vor dem Rathaus fast wie ein kleines Volksfest wirkten. Ein Höhepunkt war auch das Feuerwerk, mit dem die Spielewelt Lindner traditionell die diesjährigen Silvesterkracher vorstellte. „Das war so toll“, schwärmte Beatrice Zimmermann, die nach dem Spektakel im Fashionstore auf dem Markt einkehrte. Dort herrschte gut Betrieb, genauso wie im Il Moda in der Nossener Straße. Viele wollten bei der vorbereiteten Modenschau dabei sein, bei weitem nicht alle fanden im Innern einen Platz und schauten durch die Fenster zu. Etwas ruhiger, dafür umso atmosphärischer ging es auf dem Kreuzplatz bei Anett Otto zu. Vor ihrem Blumenhof zum Gottesacker hatte die Hainichenerin Feuerkörbe und kleine Sitzgelegenheiten aufgestellt, es gab Glühwein und Sekt. „Klar mache ich mit, wenn in Roßwein was los ist.“ Auch, wenn es sich für die wenigsten in Heller und Pfennig gerechnet haben dürfte, die Händler sehen die Aktion als ein Zeichen. „Und es ist ein Dankeschön an die Roßweiner“, sagt Apothekerin Andrea Bachmann, die an diesem Abend wie viele anderen vor allem auch vor ihrem Geschäft mit den Kunden ins Gespräch kam.

Von Manuela Engelmann