Hartha

Heißer Sommer für die Harthaer Feuerwehrleute um Stadtwehrleiter René Greif: Die 50er-Marke bei der Einsatzzahl haben sie für dieses Jahr bereits überschritten, und zwar jüngst im Stadtwäldchen und in Saalbach. Neben der Belastung für die Feuerwehrkameraden wird das auch zur Belastung für die Stadtkasse: In der Regel bekommt die Stadt für ihre Einsätze keinen Cent, wenn es um den Schutz der Allgemeinheit geht.

Selbstentzündung und Brandstiftung

Für beide Brandereignisse ist die genaue Ursache weiterhin unklar. Der Unterschied: Für den Brand im Stadtwäldchen von Hartha wird Selbstentzündung angenommen, während es sich in Saalbach um Brandstiftung handelt. Wie Polizeisprecher Steve Berger auf Nachfrage informiert, ermitteln die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz gegen Unbekannt, und zwar wegen Brandstiftung.

Personen bleiben ungefährdet

Ein Ermittlungstatbestand mit der Bezeichnung „Brandanschlag“ existiere in der Form nicht. Personen waren nicht in Gefahr. Sonst würde der Ermittlungstatbestand „gefährliche Brandstiftung“ lauten. Am Brandort wurden Behältnisse gefunden, in denen Brandbeschleuniger zu dem baufälligen Gebäude transportiert und dort vermutlich ausgeschüttet wurde. Die oder die Brandstifter ließen diese Flaschen unbeschädigt in der Nähe zurück. Deshalb konnten diese als Beweismittel sichergestellt werden.

Noch immer ermittelt die Polizei

Hinweise auf die Verwendung so genannter Molotow-Cocktails – mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Glasflaschen, die mit entzündeter Lunte in ein Haus geworfen werden, um dort zu zerbersten – existieren für den Saalbacher Brand nicht. Sind die noch laufenden Ermittlungen abgeschlossen, gibt die Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft Chemnitz ab. Das könne laut Berger einige Wochen dauern.

Leere Flasche auch beim Wäldchen-Brand

Eine Flasche kann auch der Auslöser für den Brand im Stadtwäldchen von Hartha gewesen sein. Dies bestätigt auf Nachfrage Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Bei den Lösch- und ersten Aufräumarbeiten vor Ort sei eine kleine, leere Glasflasche gefunden worden. Simple Erklärung: Ein Spaziergänger muss sie verloren haben. Oder jemand hat sie absichtlich entsorgt. Bei der aktuellen Hitzeperiode und extremer Trockenheit sammelte das Glas das Sonnenlicht wie in einem Brennglas, woraufhin sich das trockene Holz entzünden konnte.

Wohnbebauung weniger als hundert Meter entfernt

Am Tag des Brandes hätten mehrere Bürger den Feuer-Alarm ausgelöst, so der Bürgermeister, wofür er sich bei den aufmerksamen Harthaern bedankt. Einer habe sogar zuvor versucht, mit Hilfe von Feuerlöschern den Flächenbrand einzudämmen. Der Flächenbrand auf etwa 100 Quadratmetern sei durchaus gefährlich werden können: Die nächste Wohnbebauung befindet sich in nur rund 80 Metern Entfernung.

Förster sagt, angesengte Bäume erholen sich

Letztlich wurden nur wenige Bäume in Mitleidenschaft gezogen. „Nach Absprache mit dem zuständigen Förster hieß es, die Bäume würden sich wieder erholen“, so Kunze. „An dem verkohlten Platz, der beim Brand übrig blieb, wird nichts gemacht. Die Natur soll sich das Areal wieder zurück holen.“ Selbst abgebrochene Baumstümpfe würden Insekten und Vögeln als Lebenraum dienen.

Wege in Ordnung bringen, Wald der Natur überlassen

Der Wald untersteht dem Sachsenforst und soll weitgehend unberührt bleiben. Die Stadt, so bekräftigt Kunze, werde lediglich die zerfahrenen Wege in Ordnung bringen. Im Wald selbst wird der Natur freien Lauf gelassen. Nach wie vor wird wegen der momentan vorherrschenden Trockenheit dringend davor gewarnt, Wälder oder auch nur Waldstücke zu betreten.

Von Steffi Robak