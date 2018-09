Freiberg

Am Freitag, 21. September, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 22.30 Uhr zu einem PKW-Brand gerufen. Das Fahrzeug stand auf einem Feldweg an der S 210 zwischen den Ortslagen Großwaltersdorf und Großhartmannsdorf in Flammen.

Nach den Löscharbeiten machten die Kameraden der örtlichen Feuerwehr eine grausige Entdeckung. Im PKW stellten sie auf dem Fahrersitz eine verbrannte Leiche fest. Da Brandursache und Identität der aufgefundenen Person noch unklar sind, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Von daz