Leisnig

Brigitte Schreier ist besorgt. „Viele Bürger verstehen nicht, weshalb um die Lutherbuche so ein Aufregung herrscht, aber das Totholz an den Linden ist nicht entfernt.“ Brigitte Schreier ist sachkundige Bürgerin im Technischen Ausschuss des Stadtrates und möchte nicht erleben, dass abgestorbene Äste jemanden auf den Kopf fallen. Leisnigs Altbürgermeister Heiner Stephan nennt noch ein weiteres Problem mit den Bäumen: „Die drücken gegen die Stützmauern.“ Es besteht die Gefahr, dass die Linden samt der Mauer abgehen. „Dann sprechen wir über Millionen“, verdeutlichte Heiner Stephan.

Kirche ist Eigentümerin

So sehr die Leisniger das Lindenproblem des Kirchplatzes auch belastet – die Stadtverwaltung ist nur bedingt zuständig. Thomas Schröder, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes: „Wegen des Totholzes sind wir mit dem Eigentümer im Gespräch – das ist die Kirche.“ Nach seinen Worten sei es zudem an der Zeit, mal über eine Neugestaltung des Kirchplatzes nachzudenken. Er bat in der jüngsten Ausschuss-Sitzung um Zustimmung zum Fällantrag, falls die Kirche einen solchen stellt. Lauten Widerspruch erhob keiner.

Fällen nicht möglich

Ein Baum muss aber stehen bleiben am Kirchplatz. Die Rede ist von der Lutherbuche. Diese wollte die Kirche ursprünglich umsägen, aber es regte sich Widerstand. Schließlich kam aus dem Landratsamt Mittelsachsen, Untere Naturschutzbehörde, das Nein zum Fällen. „Das ist ein geschützter Baum, der darf nicht gefällt werden“, sagte Leisnigs Ordnungsamtsleiter Uwe Dietrich. Zumindest nicht ohne baumfachliche Stellungnahme. Also ging der Geschichts- und Heimatverein in die Spur, sammelte Geld und beauftragte Dr. Hendrik Weiß mit einer fachlichen Stellungnahme. Uwe Dietrich legt Wert darauf, dass diese fachliche Stellungnahme kein Gutachten ist, denn ein solches wäre wesentlich teuerer gekommen.

Borke mit Sonnencreme einschmieren

„Der Baum ist krank, aber wir haben auch Krankheiten und müssen nicht gleich sterben“, fasste Uwe Reichel, Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins sowie sachkundiger Bürger im Technischen Ausschuss, die Einschätzung des Fachmannes zusammen. Unterschiedliche Kuren, von denen einige etwas abstrus anmuten, können das Weiterleben des Baumes sichern. So könnte man zum Beispiel das Erdreich lüften, damit dort das Wasser besser eindringen kann, das der Baum dann über die Wurzeln aufnehmen kann. Aber auch ein Schutzanstrich der Borke auf der Sonnenseite ist im Gespräch. „Diese ist anfällig für Sonnenlicht, sie verbrennt“, sagte Uwe Reichel. Ein spezieller Anstrich könnte die Rinde schützen. Über das Eincremen des Baumes mit „Sonnencreme“ konnte Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) nur den Kopf schütteln. Mit Blick auf die Kosten sprach er sich für eine Fällung aus, die Tatsache ignorierend, dass dies aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist.

Von Dirk Wurzel