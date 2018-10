Leisnig

Türen aufgebrochen, Fahrräder verschwunden: Unbekannte Diebe suchten ein Geschäft am Leisniger Markt heim.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, sollen die bisher unbekannten Täter im Zeitraum vom 12. Oktober 2018 bis zum Montag in das Geschäft am Leisniger Markt eingedrungen sein. Dot entwendeten die Unbekannte laut Polizei zwei Fahrräder der Marke „BBF“-Mountainbikes. Dabei brachen die Täter mehrere Türen auf, um an das Diebesgut zu gelangen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 2000 Euro.

