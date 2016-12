Leisnig. Dieses Jahr sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig 42-mal zum Einsatz ausgerückt. Ein Jahr zuvor kamen in 12 Monaten 61 Einsätze zusammen. Während 2015 noch 17 Einsätze kostenpflichtig waren, sind es dieses Jahr bereits 20.

Darüber informiert Uwe Dietrich, im städtischen Ordnungsamt fürs Feuerwehrwesen zuständig. Jüngst ließ er im Rat die Zahlen vom aktuellen Jahr Revue passieren. Bei den kostenpflichtigen Einsätzen geht es darum, dass sich die Stadt zumindest einen Teil der Einsatzkosten zurück erstatten lassen kann.

Allerdings verbiete sich dies bei Bränden generell: „Der Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Rücken die Feuerwehrleute bei einem Blitzschlag oder einem verschmorten Stromkabel zum Löschen aus, bekommt niemanden eine Rechnung. Die Stadt hat eine Vorsorgepflicht, wie die Bundesländer die Polizei vorhalten.“ Finanzieren muss das die Stadt aus den Mitteln, die sie in Form von Steuern einzunehmen in der Lage ist.

Ausnahmen bilden dabei vorsätzliche Brandstiftungen, bei denen demnach in der Regel eine Straftat vorliegt, oder grobe Fahrlässigkeit wie unbeaufsichtigt gelassenes offenes Feuer. Auch wenn die Feuerwehrleute zu einem Fehlalarm ausrücken, wenn beispielsweise die Brandmeldeanlage eines Unternehmens zur Rettungsleitstelle Rauchentwicklung meldet, wird der Ausflug teuer: Die Firma bezahlt dafür bei der Stadt. Dietrich: „Aufzuhalten ist das meist nicht mehr.“ Eine Besonderheit stellen Verkehrsunfälle dar. Dietrich dazu: „Wer in ein Auto steigt und sich damit in den Straßenverkehr begibt, der trägt auch ein besonderes Risiko, dem er sich bewusst sein muss. Das heißt: Die Verantwortung dafür, für sich selbst und die Mitmenschen für Sicherheit zu sorgen, obliegt demjenigen selbst und nicht der Gemeinschaft.“

Wenn Feuerwehrleute zu einem Unfall auf die Autobahn müssen, tritt die Kommune auch an den Verursacher heran, wenn der Einsatz bezahlt werden soll. „Willkürlich kann die Stadt allerdings nicht Kosten auf irgendwelche Beteiligten umlegen. Da gibt es klare Regeln.“

Dazu kommt: Derartige Rechnungen würden auch nicht gern bezahlt. Ein großer Teil der Bescheide, die wegen Feuerwehreinsätzen verschickt wurden, beantworten die Adressaten erst einmal mit einem Widerspruch - oder lassen einen Anwalt antworten.

Eine riesige Haushaltsposition seien diese Kosten im Übrigen nicht. Dietrich spricht von etwa 10 000 Euro. Das Abarbeiten der Feuerwehrrechnungen sei zudem aufwendig. Vor allem die Ermittlungen im Vorfeld erfordern Zeit und Personal.

Die Mitarbeiterin, die sich zuletzt damit befasste, wurde nach dem Antritt ihres Ruhestandes nicht ersetzt. Ihre Kollegen haben dieses Aufgabe mit auf dem Tisch. Hier scheint sich etwas Entspannung anzudeuten: Bei den Gesprächen zur Konsolidierung des Leisniger Stadthaushaltes ist ins Kalkül gezogen, zum Ermitteln und Eintreiben von Kosten für Feuerwehreinsätze wieder jemanden ins Ordnungsamt zu holen.

Von Steffi Robak