Leisnig

Eine schönere Symbolik kann es kaum geben: Im Fluss der Erinnerungen in Leisnig in Mittelsachsen planschen nackte Kinderfüße. Sie tapsen vorbei an den Steinen, welche die Namen ehemaliger Hospiz-Bewohner tragen. Die Steine hatten Angehörige beziehungsweise Angestellte des Hospizes beschriftetet und am Sonnabend in den Fluss der Erinnerungen gelegt. Dieser ist Teil des Gartens und des Parkes, der sich an das Hospiz-Gebäude anschließt.

Im Fluss der Erinnerungen dürfen auch nackte Kinderfüße planschen. Fluss und Park gehören zum Hospiz am Leisniger Hasenberg. Quelle: Steffi Robak

Seit April wurden 26 Menschen begleitet. „Zehn der Pflegeplätze sind relativ konstant belegt“, erzählt Diana Fischer. Die Hebamme gehört zum Vorstand vom Verein Lebenszeit. Dieser begleitet die gleichnamige gemeinnützige GmbH Lebenszeit als Träger des Hospizes, unterstützt beim Einwerben von Spenden. Der Träger muss einen Teil der Betriebskosten für die Einrichtung selbst aufbringen. 95 Prozent decken die Krankenkassen.

Eiko Weber, Geschäftsführer der gGmbH Lebenszeit, gibt offiziell den neu gestalteten Park frei. Quelle: Gerhard Dörner

Anlass fürs jüngste Gartenfest: Park und Garten sind nun vollkommen fertig gestellt. Eiko Weber, Geschäftsführer, der gGmbH, durchschneidet das symbolische Band zum Parkzugang. Mit dabei sind neben Hospizbewohnern und ihren Angehörigen die Vereinsmitglieder, denn diese hatten kurz zuvor ihre Mitgliederversammlung.

Der Lebenszeit-Chor singt Volkslieder zum Gartenfest und der feierlichen Parkeröffnung. Quelle: Gerhard Dörner

Unter anderem will der Verein einen Teil seines Namens präzisieren, damit dieser wieder den aktuellen Zweck wiedergibt: Lebenszeit soll den Zusatz „Verein zur Förderung der Palliativ- und Hospizarbeit im ländlichen Raum“ tragen. Zur nächsten Mitgliederversammlung wird darüber abgestimmt.

Hospiz-Mitarbeiter und Angehörige legen Steine mit den Namen verstorbener früherer Bewohner in den Fluss der Erinnerungen. Dieser Brauch soll beibehalten werden. Quelle: Gerhard Dörner

65 Mitglieder hat der Verein derzeit. „Zu Jahresbeginn waren es noch rund 40, und ich freue mich, dass wir weitere Unterstützer dazu gewinnen“, so Fischer. Zu den Mitgliedern zählt die 25-jährige Ute Bull. Söhnchen Ole spielt im Sandkasten, den es auf dem Hospizgelände ebenfalls gibt. Ute Bull unterstützt den Verein ehrenamtlich unter anderem, wenn zu Gelegenheiten wie Weihnachtsmärkten etwas verkauft werden soll, was dem Verein Geld für den Hospizbetrieb bringt.

Derzeit zehn Pflegefachkräfte im Hospiz

Sie näht gern und findet es in Ordnung, wenn der Erlös aus dem Verkauf von ihrer Hände Arbeit dem Hospiz zugute kommt. „Ich möchte das mir Mögliche tun, damit das Hospiz gut läuft. Und wenn ein Kuchen gebacken werden soll, dann mache ich das auch gerne.“ Zehn Pflegefachkräfte arbeiten im Hospiz, 15 sollen es werden.

Gemeinsame Mahlzeiten als Alltagsroutine

Menschen mit einer Alten- oder Krankenpfleger-Ausbildung können sich bewerben. Mitglieder, Helfer, Begleiter – Lebenszeit kann ehrenamtlichen Einsatz fürs Hospiz gebrauchen. Eingespielt hat sich, dass jeden Morgen und Abend zum Essen jemand von den Ehrenamtlichen in der Einrichtung ist, hilft und mit in der Runde sitzt. Es wird für wichtig erachtet, dass die Bewohner, die es können und möchten, gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen – eine Art Alltagsroutine.

52 Namen auf der Warteliste

Mittlerweile, so Fischer, kommen immer häufiger Anfragen nach Hospizplätzen. „Auf unserer Anfrageliste stehen bereits 52 Personen.“ Nicht wenige erleben es dann doch nicht, dass zeitig genug für sie ein Platz frei wird.

Vor allem Krankenhäuser fragen an

Die Anfragen kommen von den Krankenhäusern der Umgebung. Können diese einen austherapierten Patienten nicht mehr behalten, ihn jedoch auf Grund seines Gesundheitszustandes nicht allein nach Hause entlassen, wird ein Hospiz gesucht. Borna, Oschatz, Meißen, selbst aus den Großstädten und aus dem Leisniger Krankenhaus kommen jene, die jetzt im Hospiz leben oder lebten.

Trauer soll verblassen wie die Schrift auf dem Stein

Einige haben die Eröffnung des Parks nicht mehr erlebt. Für jeden von ihnen liegt jetzt ein Stein im Fluss der Erinnerungen, der hinab in einen Teich fließt. Wie das sprudelnde Wasser die Schrift vom Stein wäscht, so soll mit der Zeit die Trauer um diesen Verstorbenen langsam verblassen.

Von Steffi Robak