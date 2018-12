Leisnig

Die Hebammen auf der Geburtenstation des Leisniger Helios Klinikums hatten von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag ganz gut zu tun. Insgesamt vier neue Erdenbürger erblickten in dieser Zeit in Leisnig das Licht der Welt – alles vier Mädchen.

Die kleine Mila machte sich Heiligabend ganz früh auf den Weg. Mama Christiane Forberger aus Döbeln brachte das gesunde Mädchen am Montag, um 0.06 Uhr, zur Welt. Mila war bei der Geburt 52 Zentimeter groß und wog 3410 Gramm. Auch Papa Alexander Sprotte war überglücklich über dieses Weihnachtsbaby.

Amy Lynn – das zweite Weihnachtsbaby in Leisnig. Quelle: Bartsch

Das zweite Neugeborene an Heiligabend ließ gerade mal eine halbe Stunde länger auf sich warten. Amy Lynn kam am Montag um 0.38 Uhr zur Welt, 2980 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. Die Eltern Nicole und Thomas kommen ebenfalls aus Döbeln.

„Die Hebamme Josefine Demmler hatte in dieser Nacht Dienst und die entsprechende Arbeit zu leisten“, sagte fairerweise Kollegin Anja Täubert, die der DAZ am Montagnachmittag zum Geschehen auf der Geburtenstation Auskunft gab.

Nachwuchs auch für Waldheim und Leisnig

Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag folgten in Leisnig dann jeweils ein weiteres Mädchen. Waldheim kann sich über die kleine Jasmin Nixdorf freuen, die am Dienstag, 18.38 Uhr, in der Helios-Klinik geboren wurde. Und auch Leisnig selbst ist um eine Erdenbürgerin reicher: die kleine Paula Pachnicke sagte Mittwoch früh um 4.50 Uhr „Hallo“.

„Dienst hat über die Feiertage auf der Geburtenstation immer eine Hebamme. Eine weitere befindet sich in Rufbereitschaft, falls sie bei mehreren Geburten gleichzeitig benötigt wird“, erklärte die Hebamme Elisabeth Krämer, die bis Mittwochnachmittag Dienst hatte.

Weihnachtsbäume, Musik und gutes Essen

Es gab auch so manchen kranken Patienten, der die Weihnachtstage in der Leisniger Helios-Klinik verbringen musste. Natürlich möchte jeder daheim mit seinen Lieben feiern. Aber manchmal ist ein Krankenhausaufenthalt über Weihnachten unumgänglich. Dass es den Patienten trotzdem an nichts fehlte, dafür sorgte das Team des Krankenhauses. Von den Ärzten, über das Küchenteam bis hin zur Rezeption und den Pflege- und Reinigungskräften kümmern sich die Mitarbeiter am Heiligabend und an den Feiertagen um einen reibungslosen Ablauf in den Häusern an der Colditzer Straße.

Dazu gehört nicht nur, dass auf den Stationen Weihnachtsbäume erstrahlen und die Patienten ein besonders weihnachtliches Essen serviert bekommen. „Die Patienten sollen sich, soweit das für jeden Einzelnen möglich ist, auch ein bisschen heimisch und weihnachtlich fühlen können“, sagte Uta Reichel, Pflegdirektorin der Helios Klinik Leisnig.

Jedes Jahr gibt es auch ein musikalisches Programm, das für Weihnachtsstimmung sorgt. So ging bereits am Sonntagnachmittag der Leisniger Posaunenchor über die Stationen und spielte weihnachtliche Lieder. An Heiligabend – so ist es schon gute Tradition – sang und spielte Harry Buschbeck Weihnachtslieder gemeinsam mit seiner Tochter und dem Keyboard am Vormittag in den Häusern der Klinik. So gaben sie auch den Patienten ein Gefühl von Weihnachten.

Von Olaf Büchel