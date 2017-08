Leisnig: Pillenschieber fliegen auf

Ein Schlag gegen den Schmuggel von Potenztabletten ist dem Zoll in Bayern und in Sachsen gelungen. Bei sechs Wohnungsdurchsuchungen in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting (Bayern) sowie in Leisnig stellten Zollfahnder bereits Anfang August insgesamt rund 52 000 Stück potenzsteigernde Tabletten sicher.