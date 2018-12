Döbeln Kriminalität - Leisnig: Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher Ein 46-jähriger Deutscher sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei ertappte ihn als mutmaßlichen Einbrecher in Leisnig.

Einen 46-Jährigen nahm die Polizei am Montag in Leisnig fest. Er soll in ein leerstehendes Haus eingebrochen sein. Quelle: Archiv