Leisnig

Ein schwer verletzter Lkw-Fahrer und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Montag auf der A 14 in der Nähe der Abfahrt Leisnig ereignete. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilt, kam der 53-jährige Fahrer gegen 12.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Als Grund gibt die Polizei an, dass dem Mann schlecht geworden ist. Der Lastzug preschte durch einen Wildzaun. Dabei entstand rund 20000 Euro Sachschaden. Den Sattelzug barg der Spezial-Abschleppdienst, den Fahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus in der Nähe.

Von daz