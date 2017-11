Leisnig: Stadt schreibt Eigentümer an

Leisnig. Nein, nicht schon wieder: Erst am Wochenende mussten Feuerwehrleute aus Leisniger Ortswehren wegen des Sturms mehrfach ausrücken. Nun sorgt der ruppige Herwart auch noch fürs große Nachwehen. Noch immer segeln Dachschindeln zum Beispiel vom Turm eines Eckhauses an der Chemnitzer Straße. Donnerstag Vormittag rückte die Feuerwehr erneut aus. Wenigstens an diesem Gebäude zeichnet sich Entspannung ab. Anderswo bleiben klaffende Lücken in den Dächern, weil auswärts wohnende Eigentümer sich nicht kümmern.

Durch das Dach den Himmel sehen

Bürgermeister Tobais Goth (CDU) nennt eins der Sorgenkinder beim Namen. In der Obermarktgasse, das Kotte-Haus, das einst die Puppenbühne Kotte beherbergte, ist so ein Fall. In Privathand, verfällt es immer mehr: „Nicht erst der jüngste Sturm setzte dem Haus sehr zu. Man kann von der Straße aus durch das Dach hindurch den Himmel sehen.“

Rund 30 Einsätze in Leisnig und den Dörfern

Goth ist nicht nur wegen dieses Hauses besorgt, hat das Ordnungsamt beauftragt, im Stadtgebiet auch weitere Häuser in Augenschein zu nehmen. Wenn nötig, wird dokumentiert, wo sich nun neue Gefahrenstellen aufgetan haben. Dafür ist Uwe Dietrich vom städtischen Bau- und Ordnungsamt dieser Tage im Stadtgebiet unterwegs. Insgesamt, so Dietrich, habe es im Zusammenhang mit dem Sturm rund 30 Einsätze gegeben in der Stadt und auch auf dem Dörfern. Wiesenthal sei beispielsweise ausgerückt, Feuerwehrleute aus Naundorf, Brösen und Meinitz waren ebenfalls im Einsatz.

Auch vom Rathaus wehten Ziegel

Zumeist seien umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste zu beräumen gewesen. Darunter litten unter anderem Stromleitungen, die jetzt wieder in Ordnung gebracht werden müssen. Doch dass es von zahlreichen Häusern Dachziegel herab wedelte, bestätigt Dietrich ebenfalls. Das Rathaus blieb davon nicht verschont. Zumeist seien diese Art der Schäden in überschaubarem Rahmen geblieben.

Fußwege stellenweise gesperrt

Die Stadtverwaltung habe auch nur dort ein Auge auf eventuelle Schäden, wenn von den Gebäuden, wo sich Eigentümer nicht selbst sofort vor Ort kümmern, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht und diese Gefahr sofort abgewehrt werden muss. In der Chemnitzer Straße hatte es deshalb einige Fußwegabsperrungen gegeben. Manches davon wurde nach dem Sturm bereits wieder frei gegeben.

Dachdecker beauftragt

In der Chemnitzer Straße bereiten neben der früheren Apotheke weitere Hausdächer Sorgen. An dem Eckhaus mit dem Türmchen sei mit der Eigentümerin bereits nach einem früheren Sturmschaden am Dach Kontakt aufgenommen worden. Nach Dietrichs Worten habe die Frau signalisiert, es gebe lediglich mit der Versicherung noch Abstimmungsbedarf. Das Dach werde repariert. Über diese Auseinandersetzung ging nun zwar der jüngste Sturm auch noch hinweg. Doch ein Dachdeckerbetrieb sei mittlerweile beauftragt, die Schäden zu beheben. Das Gebäude ist auch bewohnt.

Schornstein durchschlägt Dach vom Nachbarhaus

Der schlimmste Schaden entstand auf dem rückwärtigen Dach eines nicht bewohnten Hauses im Block 11: Von einem Nachbarhaus schoss ein Schornstein im Ganzen durch die Dachhaut, steckt nun darin fest. Die Eigentümer bemerkten das am Sonntag. Am Mittwoch wurde mit zwei Kranen versucht, den Schornstein im Ganzen aus dem Dach zu heben, doch vergeblich. Er muss wahrscheinlich per Hand abgetragen werden.

Von Steffi Robak