Leisnig: Stadt verkauft alte Kupferschmiede

Vor zwei Jahren hat die Stadt Leisnig die alte Kupferschmiede am Markt gekauft – für rund 50 000 Euro. Jetzt will sie das Objekt wieder verkaufen. Am Vorhaben, dort ein Gasthaus mit Hotel zu etablieren, wird fest gehalten. Das Objekt wird nur verkauft an jemanden, der dieses Vorhaben mit trägt und auch umsetzt.