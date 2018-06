Leisnig

Der Plan zum Ausbau des Lindenplatzes sorgte für eine große Debatte im Leisniger Stadtrat. Kritik daran kam aus Polkenberg.

Probleme befürchtet

Zu autofreundlich. Der Polkenberger Stadtrat Hans-Hermann Schleußner (Freie Wählervereinigung Bockelwitz) kann mit den Umbauplänen des Leisniger Lindenplatzes nichts anfangen. „Ich halte das für einen Rückschritt. Wir wollten einen Park, eine grüne Lunge. Das hier ist die autofreundliche Variante. Viele Parkplätze – da holen wir uns den ruhenden Verkehr in die Innenstadt“, sagte er.

Zuviele Parkplätze

In der Sitzung hatte die Stadt den Plan vorgestellt, der die Wünsche der Anwohner berücksichtigt. Der ist in der Tat ein Schritt zurück, denn die ursprüngliche Variante sah vor, den Verkehr in Einbahnstraßen um den Lindenplatz zu führen. Die Straße vorm Imbiss wäre die Ausfahrt zur Chemnitzer Straße. Uwe Dietrich, Leiter des Ordnungsamtes, erklärte in der lebhaften Diskussion, weshalb das eine ganz schlechte Variante ist. „Knackpunkt ist die Ausfahrt Lindenplatz 1. Von da aus kann man nicht wirklich abbiegen. Wir haben das mit Fahrzeugen des Bauhofs probiert.“ Laut Thomas Schröder, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, war dies auch ein Hauptkritikpunkt der Anwohner. Also ließ die Stadt umplanen. Die nun vorgestellte Variante sieht vor, die Straße vor den Schulen fünf Meter breit auszubauen, damit der Begegnungsverkehr Platz hat. Vor der Siegismund-Reschke-Grundschule wird ein Haltestreifen gebaut, damit die Eltern ihre Kinder gefahrlos aussteigen lassen können und die Elterntaxis den Verkehr nicht blockieren. Der Rest der Lindenplatz-Straßen bleibt Einbahnstraße, überwiegend 3,50 Meter breit. Am nördlichen Lindenplatz zieht die Stadt einen Fußweg lang, dieser sollte eigentlich blind enden. In der Abstimmung setzte sich dann aber durch, diesen bis zum Kindergartenberg weiter zu führen. Dafür entfallen in diesem Bereich des Lindenplatzes einige Stellflächen. Auch die vorm Imbiss angedachten Parkplätze sahen die Stadträte als unnötig an – also sieht sie der abgestimmte Plan nicht mehr vor. Das ist im Wesentlichen das, was nach langer Debatte als Ergebnis steht.

Schnell zu Potte kommen

Bauamtsleiter Schröder drängte auf diese Abstimmung. „Dann können wir zur Ratssitzung am 23. August den Beschlussvorschlag vorlegen und vielleicht beschließen. Das wäre wichtig, um über den Winter das Fördergeld zu beantragen.“ Wenn alles klappt, könnte 2019 der Bau beginnen.

Gas verseucht Boden

Der Name Lindenplatz wird laut der Planung nicht für eine Betonwüste stehen. Die Stadt plant, 18 Bäume zu pflanzen. Und reagiert so auch auf Anregung aus der Anwohnerschaft. Grund fürs Sterben der früheren Linden war eine marode Gasleitung, die nicht mehr in Betrieb war. Sie enthielt aber noch Gasreste, die in den Boden eingedrungen sind. Diese kurios anmutende Ursache sprach ein Anwohner an. Ganz demokratisch durften die Stadtratsgäste bei diesem Tagesordnungspunkt mitdiskutieren. Der Stadt sind diese Probleme mit dem Boden bekannt. Er werde ausgetauscht, sagte Thomas Schröder. Die Stadt wird sich dazu auch noch mit dem Träger der alten Gasleitung in Verbindung setzen.

Haltebucht notwendig

Aus den Reihen der CDU stieß die Planung auf keine große Gegenrede. „18 Bäume stehen, es wird grün“, sagte Stadtrat Hansjörg Oehmig. Auch SPD-Rat Mario Böhme zeigte sich zufrieden. Bei Angelika Didrigkeit von den Linken stieß das Parken vor der Schule auf Unverständnis. Uwe Dietrich erläuterte, warum es notwendig ist, das Halten zu erlauben: „Wir haben gezählt. Zwischen 6.25 und 7 Uhr halten vor der Schule 140 Autos.“ Man könne zwar diese Elterntaxis kritisieren, aber das würde niemand davon abhalten, sein Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen.

Von Dirk Wurzel