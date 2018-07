Leisnig

In Leisnig, dem Geburtsort von Friedrich Olbricht, wurde am Freitag all der Männer gedacht, die im Zusammenhang mit dem Attentat auf Adolf Hitler hingerichtet wurden. Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtratsfraktionen sowie von verschiedenen Leisniger Vereinen fanden sich dazu an Olbrichts Geburtshaus ein.

Obwohl es mit Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch einen weitaus populäreren Beteiligten aus den Reihen hochrangiger Wehrmachtsangehöriger gibt, kommt General Friedrich Olbricht eine in gewisser Weise herausragende Rolle zu. Er gilt als führender Kopf hinter den Bemühungen, Adolf Hitler sein zerstörerisches Handwerk zu legen.

Am Leisniger Geburtshaus von Friedrich Olbricht wurden am Freitag wie zu jedem Jahrestag des Anschlages Blumen nieder gelegt. Am 20. Juli 1944 sollte Hitler getötet werden, was misslang. Am Tag darauf wurden Stauffenberg, Olbricht sowie weitere Beteiligte in Berlin erschossen. Das Attentat gilt dennoch als der bedeutendste Umsturzversuch im Dritten Reich.

Am Haus mit der Nummer 18 in der Leisniger Friedrich-Naumann-Straße erinnert eine Gedenktafel an Olbricht. Das in Privathand befindliche Gebäude ist seit vielen Jahre unbewohnt, sein Schicksal ungewiss, da die Kommune keinen Zugriff auf das desolate Objekt hat. Es gehört einem Mann aus Dubai, der es im Zuge einer Auktion erwarb. Der Fassade ist nicht direkt anzusehen, dass das Haus immer mehr verfällt.

Das bedauert auch Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Die Stadt hatte schon an der Rückseite des Hauses umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an dem extrem beschädigten Dach veranlasst. Nach seinen Informationen wollen die Bewohner des benachbarten Hauses dieses nun verkaufen.

„Sie hatten immer noch ein Auge auf das Haus nebenan und hatten sogar persönlich versucht, den Eigentümer in Dubai anzutreffen“, so Goth. Er hatte die Leisniger jedoch nicht empfangen. Olbrichts Geburtshaus ist nach wie vor dem Verfall preisgegeben.

