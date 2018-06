Döbeln Party mit Fußball und viel mehr - Leisnig: Knackige zweite Auflage vom Sommerfest Sommerfest in Leisnig - erstmals mit Rasenhandball, wieder Fußballturnier um den DMI-Cup sowie Tennis-Matchs, das kann sich keiner entgehen lassen. Am Abend wird das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden live übertragen.

Nach dem Motto „für den Sport - für die Kids - für alle“ steigt am 23. Juni in Leisnig das Sommerfest. Dazu sind alle willkommen, die Sport und Geselligkeit mögen und das Hospiz in Leisnig unterstützen wollen. Quelle: Steffi Robak