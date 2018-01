Leisnig muss Unternehmen gründen

leisnig. Bauhof, Abwasserklärung, Wohnungsverwaltung in eine Hand - was nach einem visionären Wurf klingt, könnte in Leisnig angesteuert werden. Die Abwasserentsorgung muss die Stadt jedenfalls ab 2019 in Eigenregie erledigen statt im Zweckverband. Für die Bürger wird wohl als Erstes interessant, ob das teurer wird. Das ist noch nicht abzusehen, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Gebühren reicht bis Ende 2019. So lange bleiben die Gebühren, wie sie kürzlich beschlossen wurden.

Hartha hat schon einen Eigenbetrieb

Goth ist auch Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Leisnig. Dieser geht 2019 planmäßig in Liquidation, denn außer Leisnig ist dann keine andere Kommune mehr Mitglied, der Verband überflüssig. Der dann für die Abwasserentsorgung zu gründende kommunale Eigenbetrieb benötige auf jeden Fall einen Betriebsleiter, sagt Goth. Zu weiteren Details der Unternehmensstruktur will sich das Verwaltungsoberhaupt nicht äußern, bevor das innerhalb des Stadtrates besprochen ist.

Einen kommunalen Eigenbetrieb gibt es für Leisnig noch nicht. Es lohnt der Blick zum Nachbarn Hartha: Dort ist der Kultur- und Sportbetrieb in Form eines Eigenbetriebes organisiert. Betriebsleiter Günter Roßberg unterbreitet jährlich einen Haushaltsplan für das bevorstehende Jahr, legt Rechenschaft ab über das abgeschlossene Jahr. Der kommunale Eigenbetrieb wird finanziert über einen Zuschuss aus dem Stadthaushalt, trägt sich zum großen Teil zudem selbst. Stadtinformation, Stadtbibliothek, sämtliche Sportstätten sowie die Hartharena werden von dort bewirtschaftet.

Nun wird das Jahr 2018 für Leisnig richtungsweisend: Damit die kommunale Aufgabe der Abwasserentsorgung erledigt werden kann, muss eine geeignete Struktur für einen Eigenbetrieb her. Ähnlich wie in Hartha beim Kultur- und Sportbetrieb mehrere Aufgabenbereiche in einer Hand zu konzentrieren, ist perspektivisch in Leisnig seit zwei Jahren angedacht, und zwar unter dem Diktat der Haushaltskonsolidierung. Das heißt auch Sparzwang. Ein erster Schritt ist getan: Mit Nicole Hirsch ist für die Wohnungsverwaltung eine Geschäftsführerin eingestellt (DAZ berichtete). Ihrem Aufgabenbereich angegliedert ist die Koordinierung vom Technologieorientierten Gründer- und Entwicklungszentrum.

Denkbar, doch noch nicht realisiert

Wäre also das Thema Bauhof noch zu lösen. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sucht Leisnig nach einem galanten Weg der Ausgliederung. Einige Aufgaben sind bereits ans TGE abgegeben. Den Bauhof als Geschäftszweig des TGE ganz dorthin auszugliedern, bezeichnet Goth als „denkbar, aber noch lange nicht im Stadium der Realisierung“. Zu gegebenem Zeitpunkt sei das im Verwaltungsausschuss zu beraten. Und außerdem ist zu klären: Wenn am TGE der Landkreis Mittelsachsen beteiligt ist – warum sollte dieser für Aufgaben aufkommen, welche allein der Kommune Leisnig obliegen? Zum Klären derartiger Fragen ist ein ganzes Jahr Zeit - noch.

Von Steffi Robak