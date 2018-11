Leisnig

Für Frank Nollau ist es jedes Jahr eine Art Geburtstagsgeschenk: Um den 23. November machen sich die Bauhofmitarbeiter von Leisnig bereit zum alljährlichen Aufstellen der großen Pyramide in der Kirchstraße. Am ersten Advents-Sonntag soll sie zum öffentlichen Pyramiden-Anschieben startklar sein. Am Donnerstag wurde zur Probe erstmals angedreht. Und siehe da: Sie läuft.

Zusammen mit seinen Kollegen sorgt Frank Nollau dafür, dass die Stadtverwaltung am ersten Advents-Sonntag zum traditionellen Pyramiden-Anschieben einladen kann. „Zwanzigmal habe ich sie mittlerweile aufgestellt“, sagt der 61-Jährige. Sonntag Ab 16.30 Uhr sind auch dieses Jahr alle willkommen, die bei Glühwein, Bratwurst und Posaunenmusik dabei sein wollen.

Seit es sie gibt, hat der Bauhofmann sie unter seinen Fittichen, hält sie im Schuss, bringt sie alle Jahre wieder zum Laufen. Zu den Initiatoren und Akteuren, quasi den Pyramidenbauern von Leisnig, gehören jedoch viele, viele andere Mitwirkende. Für diesen Sonntag hat sie Nollau alle extra eingeladen.

Von Steffi Robak