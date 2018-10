Dürre macht Trinkwasser knapp – was sich anhört wie eine Geschichte aus dem tiefsten Afrika, geschah jetzt in Mittelsachsen, in Orten um Leisnig und Hartha. Dort kann der Trinkwasserversorger innerhalb des Netzes umbinden, das Wasser kommt von anderswo. Wermutstropfen: Es ist nun doppelt so hart wie das zuvor.