Leisnig. Was als weiße Kappe wie die zeit- und arttypische Kopfbedeckung eines Schmieds aus dem Hochmittelalter aussah, entpuppte sich bei Klaus-Dieter Reißmann schnell als praktischer Sonnenschutz. „Es ist zu warm. 23,5 Grad hatten wir bestellt – und 19 Grad in der Nacht“, ächzte der Mitorganisator der Handwerkerstraße auf dem Burglehn. Da hatte Petrus offenbar nicht genau hingehört und stattdessen zehn Grad mehr auf die Besucher dieses 20. Burg-und Altstadtfestes in Leisnig scheinen lassen.

Doch die ließen sich von der Hitze an beiden Tagen des Wochenendes nicht vom Feiern abhalten – vergnügten sich an der Bierrutsche oder beim deftigen Mahl im Schatten – und auch nicht vom Verkleiden. Die vier Leipziger Musikerinnen der Mittelalter-Band Filia Carminis (Lat.: Töchter des Gesangs), Constance Griebsch, Cornelia Bengsch, Julia Lehne und Kerstin Mara Lindner machten vor, wie es trotz langärmeliger Kleider zum Aushalten blieb. „Wir haben die Kleider selbst genäht. Die sind aus Leinenstoff, das ist sogar angenehm bei der Hitze“, sagte Harfenistin Julia Lehne. „Aber die Burgherren und -damen mit ihren samtenen Kleidern tun mir etwas Leid“, fügte sie augenzwinkernd hinzu. Ähnlich dürfte es der Torwache in ihrer Kluft ergangen sein.

Noch schnell in passende Kleider werfen musste sich Steffen Jentzsch, der als Kupferschmied auf der Handwerkerstraße erstmals zu sehen und erst mitten im großen Festumzug in Leisnig angekommen war. „Plötzlich war die Straße aufgebaggert und ich musste langsam durchfahren“, erklärte der gebürtige Oschatzer seine Verspätung. Während entlang des Burglehns schon fleißig gehämmert, gefeilt und geschmiedet wurde und der Umzug, der am Sonnabend um 12 Uhr aus der Chemnitzer Straße in einer einstündigen Prozession unter viel Beifall der Schaulustigen durch die Straßen zur Burg zog, unterhielt sich Jentzsch noch mit Klaus-Dieter Reißmann, der ihn nach vielen Jahren überzeugt hatte, endlich einmal in Leisnig aufzutreten. „Ich war schon oft als Besucher hier. Ich organisiere selbst Mittelalter-Märkte. Und jetzt hat er mich überredet“, sagte der 50-Jährige. Zwar arbeitet er als Ingenieur für Energiespartechnik, hat jedoch auch sein mittelalterliches Handwerk noch von der Pike auf gelernt.

1982 begann er seine Ausbildung bei Immanuel Hochkeppeler in Leipzig –“einem der Besten der Welt“, wie Jentzsch betont. Gearbeitet wird nur mit dem Kupferschmiedehammer – ganz wie früher. Doch für das Handwerk gibt es heute kaum noch Platz, der Beruf existiere offiziell gar nicht mehr sagt Jentzsch. Heute kommt er nur noch auf Festen wie in Leisnig dazu, ihn auszuüben.

Von Sebastian Fink