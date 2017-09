Leisniger Benefizgala im Oktober: Am Anfang stand ein Lied

Leisnig. Noch dreieinhalb Wochen, dann wird die Leisniger Kirche Sankt Matthäi wieder zum Musical-Dom. Die Leisniger Benefizgala steht bevor und Organisator Hansjörg Oehmig wird auch im 15. Jahr nicht müde, sein Anliegen zu bewerben. „Damit die Hoffnung nicht stirbt“ heißt das Motto in diesem Jahr. Spendenempfänger wird der Förderverein Kloster Buch, der sich dem Erhalt und der Nutzung des alten Zisterzienserklosters widmet. Der Ursprungsgedanke der Gala war dagegen ein ganz anderer.

Die Leisniger Benefizgala wurde 2002 ganz kurzfristig und unter besonderen Umständen aus der Taufe gehoben: Zum Leisniger Burg und Altstadtfest ist damals eigentlich ein kleines Konzert mit Jugendlichen der Region geplant. Doch dieses fällt mit dem gesamten Fest dem Hochwasser zum Opfer. „Bei den Aufräumarbeiten im Kloster Buch, beim Schlamm schippen, meinten meine Jungs: Wir könnten doch das Konzert nachholen und die eingenommenen Spenden dann den Betroffenen zukommen lassen.

Da Sebastian, der Ältere von beiden, gerade so nebenher im Ensemble von ,Fame‘ an der Oper Chemnitz mitwirkte, konnte er von dort völlig unproblematisch noch weitere Mitwirkende organisieren. Und so kam es zum ersten großen, sehr emotionalen und alle faszinierenden Gala-Spenden-Konzert“, erinnert sich Hansjörg Oehmig an die ersten Gedanken seiner Söhne Christopher und Sebastian.

„Beziehungen spielen bei so etwas eine Rolle wie zu sozialistischen Zeiten“, fügt er augenzwinkernd an. Bei den technischen Herausforderungen so einer Gala habe ihm der Waldheimer DJ Gert „Biggi“ Baier, bekannt als Boutique 76, sehr geholfen. Die Sänger kamen aus Chemnitz und von der Harthaer Musical Company.

Den besonderen Höhepunkt des Abends boten aber nicht Bands oder Solokünstler von auswärts. Die frisch gebackene Abiturientin Anna-Maria Pikos und Oehmigs Sohn Christopher – damals in der zehnten Klasse am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium – schreiben gemeinsam den Flutsong „Times of trouble“.

Anna-Maria Pikos, die zu der Zeit als Regiehospitantin ein Jahrespraktikum an der Oper Leipzig absolviert, hatte vom Hochwasser den Anstoß erhalten, den Text zu verfassen. „In einer Nacht ist er entstanden“, sagte sie damals der DAZ. Mit den Blättern unterm Arm ging die 19-Jährige zu Christopher Oehmig, den sie schon seit Jahren kannte. Begegnet waren sie sich erstmals, als sie in der Leisniger Musikschule Klavier vorspielten. Nun sollte er die Melodie komponieren.

Flutsong „Times of trouble“

Do you know these times of trouble

When all the world seems to crash down on you? Do you know those days of pain When you need someone to guide you through?

I help you out – I do

I show you love – And I will

I guide you through and I make you tough

I help you out – I do

I show you love – And I will

I guide you through and I make you tough

Do you know these times

When the sun is no longer willing to shine?

Will you follow me

And will you still be mine?

But I’ll see you even in the darkest night. And I’ll get you through your hardest fight.

I help you out – I do

I show you love – And I will

I guide you through and I make you tough

I help you out – I do

I show you love – And I will

I guide you through and I make you tough

So let your light shine, make your life bright

And I’ll always be waiting there by your side!

I help you out – I do

I show you love – And I will

I guide you through and I make you tough

I help you out – I do

I show you love – And I will

I guide you through and I make you tough