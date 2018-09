Leisnig

„So ein überwältigendes Finale hat es schon lange nicht mehr gegeben“, sagte Hansjörg Oehmig, der wie immer durch den Abend führte und die Benefizgala bereits zum 17. Mal mitorganisierte.

Noch viel erstaunter waren er und seine Mitstreiter als sie am Sonntag erfuhren, dass noch einmal 800 Euro von Gästen in die Spendenbox geworfen wurden. Insgesamt kamen so bisher um die 5000 Euro zusammen, die an Kindereinrichtungen der Stadt Leisnig und an den Hospizverein Lebenszeit ausgeschüttet werden.

Noch am Abend nach der Gala bekamen die Organisatoren via Smartphone Nachrichten von Besuchern, die sich für das „Konzert der Superlative“ oder für „die gigantische Show“ bedankten.

Für letztere sorgten unter anderem die Formation Harmonix Leipzig, das Akkordeonduo Anika und Aline Cyrnik aus Grunau und als Stargast der Tenor Jens Theilig. Mit besonders viele Applaus wurde zudem die Gruppe „Vientos del Caribe“ bedacht. Mit ihren heißen lateinamerikanischen Rhythmen heizten sie das Gotteshaus auf und den Galabesuchern ein.

Kurzum: „Es war wieder eine gelungene Benefizgala“, resümiert Hansjörg Oehmig, der sich bei allen Unterstützern des Projektes bedankte.

Von Heiko Stets