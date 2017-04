Sieben Jahre wegen Totschlags – so lautete das Urteil des Chemnitzer Schwurgerichtes für Christoph H.. Der hatte im September vergangenen Jahres am Vorabend des Leisniger Weinfestes einen 53-jährigen Mitarbeiter des Leisniger Bauhofes erstochen. Nun fechten die Verteidiger das Urteil an.