Leisnig

Das Katzendrama rührt Menschen zu Tränen. So steht es in einem Brief, der Tierheimchefin Rosi Pfumfel neulich ins Haus flatterte. Wie kann man nur so unmenschlich sein, und der irakischen Asylbewerberfamilie die Katzen wegnehmen, steht sinngemäß in dem leider anonymen Schreiben. „Ganz impulsiv wäre ich bereit, 100 Euro zu spenden, damit der Pensionsplatz vorerst gesichert ist.“

Leute wollen helfen

Nachdem Familie Alogaili mit ihren beiden Kindern nach Leisnig gezogen war, bekam sie Post von der Ausländerbehörde. Sie mussten daraufhin ihren Kater Chico und die Miez Noshe ins Tierheim bringen. Denn der Landkreis erlaubt Asylbewerbern keine Tierhaltung in Unterkünften, die der Kreis über seine Tochtergesellschaft angemietet hat. „Jeden zweiten Tag kommen die Leute nun ihre Katzen besuchen“, sagt Rosi Pfumfel. Schon kurz nachdem die DAZ über das Drama berichtete, meldeten sich hilfsbereite Mitmenschen. „Sie fragen uns, ob sie spenden können, wollen helfen“, sagt die Tierheimchefin. Sie hofft, dass die Alogailis bald einen Aufenthaltsstatus bekommen. Dann können Noshe und Chico wieder bei ihnen einziehen.

In Freiberg kein Problem

In Freiberg, wo die Familie vor dem Umzug die vergangenen drei Jahre lebte, war die Katzenhaltung übrigens kein Problem.

Von Dirk Wurzel