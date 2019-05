Leisnig

Sie hat rosa Blüten und dunkelrote Blätter – eine Pracht! Und die wird in den nächsten Jahren noch größer werden, wenn der Baum wächst und gedeiht. Die Rede ist von der Japanischen Blühkirsche, die der Leisniger Ortsverband der Partei Die Linke dem Hospiz am Hasenberg gespendet hat. Ganz konkret für den Park des Hospizes, der mittlerweile fast fertig gestaltet ist. Der Baum der Linken ist schon gepflanzt, Montagabend war die offizielle Übergabe an die Hospizleitung.

„Dass wir ein solches Hospiz in unserer Stadt Leisnig haben, ist eine wunderbare Sache. Normalerweise gibt es solche Einrichtungen nur in Großstädten“, würdigt Dieter Kunadt, Fraktionschef der Linken im Stadtrat, das Engagement des Vereins Lebenszeit und der Hospiz Lebenszeit Gesellschaft. Kunadt weiter: „Da wir wussten, dass ein Park entsteht und die Außenanlagen zum Teil noch gestaltet werden müssen, wollten wir mit einem Baum diese Bemühungen unterstützen.“ Gleichzeitig widmeten die Linken den Baum Karl Marx, dessen Geburtstag sich am 5. Mai zum 201. Mal jährt. „Wir hatten im vorigen Jahr beim 200. Geburtstag über eine Würdigung von Karl Marx nachgedacht, nun können wir das Ganze mit einer Baumspende verbinden“, sagt Dieter Kunadt. Eine Hinweistafel an der Blühkirsche gibt es aber nicht.

Die rund zehn anwesenden Mitglieder der Ortsgruppe der Linken nutzten noch die Gelegenheit und ließen sich von der Hospizleitung durch die im Frühjahr 2018 eröffnete Einrichtung führen.

Von Olaf Büchel