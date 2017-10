Leisniger Schulhof mit Party freigegeben

Leisnig. Wenn das nicht ein perfekter Start ist: Die dritte Schulstunde blieb am Freitag der Eröffnung des neuen Leisniger Schulhofes vorbehalten. Freigabeband durchschneiden, Luftballons steigen lassen, das grüne Klassenzimmer in Besitz nehmen, an der Tischtennisplatte ein paar erste Bälle schlagen, das erste Basketballturnier auf dem neuen Belag – da war richtig was los.

Lob an disziplinierte Schüler

Gerd Andrä von der Leisniger Straßenbaufirma Andrä und damit Hauptauftragnehmer, hatte sich zur Freigabe bei den Schülern bedankt und ihre Disziplin während der laufenden Bauarbeiten gelobt: „Es war ein wirklich gutes Miteinander, und ihr habt jetzt ein tolles Lernumfeld. Haltet bitte alles in Ordnung.“ Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas hatte die Party eröffnet, Vertreter der beteiligten Unternehmen sowie der Stadtverwaltung begrüßt.

Hauptakteure ins Goldene Buch

Die Rektorin lud Hauptakteure des Projektes im Anschluss an die Eröffnung dazu ein, sich in das Goldene Buch der Schule einzutragen. In die Finanzierung des Projektes flossen von mehreren Seiten Spenden, so vom Schulverein Peter Apian. Neben dem Lions Club und der Stadtverwaltung gehört der Verein zu jenen, die die Schulhofsanierung unterstützten.

Halbe Million Euro verbaut

3000 Euro kommen vom Verein, von den Lions 500 Euro, von der Stadt noch einmal tausend Euro neben dem Eigenanteil, der für die Sanierungskosten aus der Stadtkasse aufgebracht werden muss. Wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) informierte, finanziert die Kommune die Schulhofsanierung zu 85 Prozent aus Fördermitteln. Kosten von einer halben Million Euro schlagen fürs Gesamtprojekt zu Buche. Bis zum November sollen die noch fehlenden Tor- und Zaunanlagen installiert sein. Die Schulhofsanierung blickt in Leisnig auf einen besonderen Ursprung zurück.

Initial kam vom Schülerstadtrat

2014 beantragte der aus den damaligen Zehntklässlern bestehende Schülerstadtrat die Schulhoferneuerung. Die Verwaltung hatte das Projekt schon auf dem Schirm. Im Neigungskur Schulhofgestaltung bei Christian Knöbel planten daraufhin die heutigen Zehntklässler zusammen mit dem Architekten Olaf Weidauer, wie der Hof einmal aussehen soll. Jetzt genießen sie die Früchte ihrer Arbeit.

