Die Sommer- und damit Reise- und Wandermonate stehen vor der Tür, und in Leisnig muss das Gästeamt bis auf weiteres geschlossen bleiben. Da sich in dieser Einrichtung auch die Touristeninformation befindet, stehen die Reisenden dort seit Wochen vorm verschlossenen Tor. Das muss vorerst so bleiben, denn die Stadt darf niemanden einstellen.