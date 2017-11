Leisnigs Wirbelwinde wollen Spiellandschaft

Die Kindereinrichtung Wirbelwind in Leisnig lädt für den 30. November zu einem Weihachtsmarkt in die Einrichtung an der Eulenbergstraße ein. Schon im vergangenen Jahr wurde das eine gemütliche Veranstaltung. Sie hat zudem einen wichtigen finanziellen Hintergrund: Für die Kita soll eine Sandsspielelandschaft gekauft werden.