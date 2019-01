Hartha

Am Dienstagmorgen gegen 9.28 Uhr wurde bei Bauarbeiten in Hartha in der August-Bebel-Straße/Sonnenstraße eine Gasleitung angebohrt. In Folge dessen sind derzeit rund 970 Hausanschlüsse ohne Gasversorgung. Mitnetz Gas hat drei Ortsnetzregelanlagen außer Betrieb genommen und die Reparatur umgehend eingeleitet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich mindestens drei Stunden dauern, teilte der Gasversorger mit.

Von daz