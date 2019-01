Döbeln

Jedes Kind träumt davon, einmal ein Held zu sein. Die Stadtbibliothek am Lutherplatz hatte am Freitag gleich 19 kleine Helden eingeladen. In Zusammenarbeit mit dem Hort der Kita Kleeblatt und dem Borromäusverein wurden die Erstklässler zu Lesehelden. Wolfgang Neumann (72), seit vier Jahren Vorlesepate in Döbelner Kindereinrichtungen, sowie Stefan Voß und Frank Boxhorn von der Meinsberger Feuerwehr waren eine große Unterstützung. Seit 16. November gab es sechs Veranstaltungen zum Thema: „Freundschaft/ Kameradschaft/ Hilfsbereitschaft“ in der Bibliothek und im Hort.

Steffi Meinel von der Döbelner Stadtbibliothek zeichnete Wolfgang Neumann als Vorlese-Helden aus. Quelle: Thomas Sparrer

Gemeinsam mit dem Vorlese-Helden Wolfgang Neumann und Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek tauchten die Kinder bei jedem Treffen in Geschichten und Märchen ein. Freundschaften knüpfen, sich auseinandersetzen und zusammenhalten – das alles ist für Kinder sehr wichtig. Aber auch Kameradschaft. So erfuhren die Lese-Helden, wie Kameradschaft bei der Polizei oder bei der Feuerwehr sogar lebenswichtig sein kann. Da es in der Gruppe auch einen hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund gibt, spielten auch das alltägliche Leben, die Religion oder Rituale eine große Rolle. Ziel war es dabei, Verständnis für das Leben des anderen zu entwickeln und Vorurteile abzubauen. Mit dem Abschlussfest am Freitag und der Übergabe der Urkunden wurden die Lesehelden gewürdigt.

Jedes Kind bekam seine persönliche Urkunde. Quelle: Thomas Sparrer

Ziel des durch den Borromäusverein ins Leben gerufenen Projektes ist es, die Lesekompetenz der Kinder, als eine der wichtigsten Kernkompetenzen für den Erwerb von Bildung zu schulen sowie deren Sprachkompetenzen zu verbessern.

Im Rahmen der bundesweiten Initiative „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung stellte der Borromäusverein e.V. der Stadtbibliothek Medien im Wert von 500 Euro und Material für das Projekt zur Verfügung.

Von Thomas Sparrer