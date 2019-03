Leisnig

Was hat eine Bücherei, was das Smartphone nicht hat? „Den kommunikativen Faktor, direkt von Mensch zu Mensch.“ Die Antwort hat Kerstin Otto schnell parat. Die Leiterin der Leisniger Stadtbibliothek weiß, Kundschaft aller Altersklassen schätzt den soziokulturellen Aspekt der Einrichtung. Am Nachmittag kommen zum Beispiel Schüler gerne in der Einrichtung an der Kirchstraße.

Highlight des Jahres: Buchsommer

Die Bibo ist mehr als ein Ort für den angenehmen Zeitvertreib, wo es sich gut in den Regalen stöbern lässt. Für die Leseförderung von Kindern werden zur Motivation in Zusammenarbeit mit den Schulen Lesewettbewerbe gestartet. Das Highlight des Jahres ist der Buchsommer.

Mittlerweile sprach sich herum: In Leisnig hängen die Trauben hoch für eine Deutsch-Eins fürs beginnende Schuljahr. „Gute Zensuren gibt es nicht geschenkt“, so Otto, „es geht nicht um das Durchschwarten möglichst vieler Bücher, sondern darum, das Gelesene zu erfassen.“ Das ist der Übungseffekt beim Buchsommer.

Die Buchtitel werden Jahr für Jahr um ein gewisses Spektrum erweitert, damit stets neue Herausforderungen lauern und nicht etwa ein Buchsommer-Leser auf die Idee kommt, etwas vom Vorjahr erneut als gelesen anzubieten. „Im Übrigen wollen die Lehrer genau wissen, nach welchen Kriterien die Buchsommer-Teilnahme läuft und wie das Ergebnis kontrolliert, also abgefragt wird“, heißt es weiter.

Knapp 150 Kinder 2018 dabei: Abschlussfeste lockt

In Leisnig können sich sowohl Grund- als auch Oberschüler mit der erfolgreichen Buchsommerteilnahme eine Deutsch-Eins für den Schuljahresstart verdienen. Der Einstiegsjahrgang ist die vierte Klasse. Die Bibliotheksleiterin will das nicht absenken: Die Initiatoren vom Deutschen Bibliotheksverband legen die untere Altersgrenze fest und wählen das Buchmaterial altersgerecht aus.

2018 waren knapp 150 Kinder beim Leisniger Buchsommer dabei, Tendenz steigend. „Da zieht natürlich auch die Abschlussfete, zu der alle erfolgreichen Teilnehmer eingeladen sind“, weiß die Bücherei-Chefin. Zu der Party wird in das Freibad eingeladen.

Die Leisniger Einrichtung legt großen Wert darauf, dass schon ganz kleine Kinder, im Grunde schon im Vorschul- und damit Vorlesealter, in der Bibliothek sozusagen heimisch werden. Dafür sorgen zum einen die regelmäßigen Vorlesenachmittage mit Sabine Rötzsch. Eltern können mit ihren Kindern ab drei Jahren in die Bibo kommen, sie bei Sabine Rötzsch in die Vorlesestunde setzen und selbst durch die Regale stöbern. Die Kleinen müssen sich in der Zeit nicht langweilen.

Mit dem Buch sich selber bilden

Um Kindern nicht allein den unterhaltenden, sondern auch den bildenden Aspekt von Büchern schmackhaft zu machen, werden Buchreihen wie „Was ist was?“ ständig erweitert. Extrem hilfreich ist dabei die Charlotte-Weiß-Stiftung, bei der sich die Stadtbibliothek jedes Jahr neu um finanzielle Unterstützung bewirbt.

Insgesamt bleiben die Entleihungszahlen stabil . 2018 waren es 37 384 Entleihungen, im Jahr davor rund 37 200. Seit vier Jahren können Bücher übers Netz, über die so genannte onleihe, entliehen werden.

Statistisch wird das gezählt unter „E-Medien“, also elektronische Medien. Davon wurden 2018 insgesamt 1262 Stück entliehen. Spitzenreiter sind weiterhin Bücher mit 23 998 ausgeliehenen Exemplaren. 12 088mal wurden CDs, DVDs und Spiele ausgeliehen.

Von Steffi Robak