Jahrzehnte ist es her, dass Bachs Matthäuspassion in Leisnig aufgeführt wurde. Zu groß dimensioniert scheint die Komposition, die das Leiden und Sterben Christi aus dem Blickwinkel des Evangelisten Matthäus überliefert, um in einer Kleinstadt regelmäßig dargeboten zu werden. Und trotzdem hat man sich in Leisnig an das Monumentalwerk gewagt.