Mochau

Oft sind es die kleinen Dinge über die man sich so richtig freuen kann. Für Regina Bonk ist das aktuell ein ausgetretener Holzlatsch von Müller Herbert Lohse aus Simselwitz.

Der trug die Latschen, als es noch zwei davon gab, in seiner Müllerstube, die die Ausstellungsleiterin des Mochauer Küsterhauses in den letzten Wochen fast komplett in selbiges verfrachtet hat. „Ich freue mich so, dass das geklappt hat. Das sind Sachen, die bekommt man so nie wieder“, schwärmt die 79-Jährige, selbst großer Holzpantoffelfan.

Ab 7. April wieder geöffnet

Am Sonntag, 7. April, eröffnet sie die Saison im Küsterhaus. An jedem ersten Sonntag im Monat ist es von 14 bis 18 Uhr offen. Ihren mehr als 300 Besuchern pro Jahr kann sie dann den neuen Ausstellungsteil mit der früheren Simselwitzer Mühle präsentieren.

„ Dorothea Philipp, die Tochter des Müllers, hatte die Mühle selbst als Museum geführt, ist aber im vergangenen Jahr verstorben. Ihre Tochter fragte mich, ob ich etwas aus der Mühle haben wollte“, erzählt Regina Bonk.

Mochauer Mühle abgerissen

Sie nahm das Angebot gern an, zumal sie von der Mochauer Mühle, die abgerissen wurde, nur ein altes Foto in der Ausstellung hat. „Die Simselwitzer Mühle gehört auch zur ehemaligen Gemeinde Mochau. Früher hat es in jedem Dorf eine Mühle gegeben“, erzählt sie.

Während die Zukunft des Gebäudes in Simselitz ungewiss ist, wird die Erinnerung an die einstige Wassermühle im benachbarten Mochau am Leben gehalten. Dafür hat Regina Bonk neben dem Latsch auch den Stuhl, eine Sitzbank und eine Truhe des Müllers in die oberste Etage des Küsterhauses integriert.

Pferdeschlittengeläut ersetzt

Auch einige Säcke mit seinem Firmenstempel darauf konnte sie noch finden. Besonders glücklich ist sie über ein Pferdeschlittengeläut. „Da wurde mir vor Jahren eins entwendet. Jetzt bin ich froh, dass ich wieder eins habe.“

Richard Lohse und seine Frau Lina hatten die Mühle in Simselwitz im 19. Jahrhundert gegründet. Sohn Herbert übernahm den Betrieb mit seiner Frau Gertrud, die nach dem Tod ihres Mannes 1969 zehn Jahre weiter Schrot mahlte.

Ausstellung fertig

1969 wurde die Mühle auch von Wasser- auf elektrischen Antrieb umgestellt. Lohses Tochter Dorothea war die letzte der Familie, die in der Mühle wohnte.

Mit dem Mühlenthema sieht Regina Bonk ihre Ausstellung im Küsterhaus nun als vollständig an. „Das Haus ist aus meiner Sicht fertig, es passt auch nichts mehr rein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe“, sagt sie und lacht. Sie nimmt sich nun mehr Zeit, die vielen Bücher und Schriftstücke aus der Schau zu lesen – und um ihre Gäste im Küsterhaus zu begrüßen.

Von Sebastian Fink