Altzella

Beeindruckend war allein schon die Autoschlange, die am Sonnabendmittag bereits von der Einfahrt zum Kloster Altzella bis zum Ortsausgang Rhäsa reichte. Alle wollten sie hin, zum 5. Sächsischen Käse- und Spezialitätenmarkt, organisiert von der thüringischen Agentur Marktwert. Wobei sächsisch in diesem Falle zu kurz gegriffen ist. „Unsere Händler kommen aus ganz Mitteldeutschland – Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Aber keiner ist weiter gefahren als 150 Kilometer“, erklärt Mario Schuster vom Organisationsteam der Marktwert.

Die Vielfalt gepaart mit einer überschaubaren Regionalität schätzen die Besucher. Wo sonst kann man im beschaulichen Ambiente eines 850 Jahre alten Klosters Köstlichkeiten und Handwerksprodukte aus der eigenen Gegend finden?

6000 Besucher aus ganz Mitteldeutschland

Da kostet man neben der klassischen Roster aus Schmölln Brot aus Mittweida oder Fleisch aus Oschatz, Gewürze aus Schkeuditz und natürlich jede Menge Käse von überall her. Wem das noch nicht weit genug ist, der kann österreichischen Almkäse importiert von Unternehmern aus Bitterfeld kosten.

So breit gefächert die Herkunft der Händler ist auch die der Besucher – laut Veranstalter rund 6000 an der Zahl, die am Sonnabend und Sonntag aufs Gelände finden. Wie Gunter und Marion Geißler aus Altenberg, die bei sich im Gebirge zwar noch keinen Schnee haben, aber dennoch den ersten Glühwein der Saison probieren.

„Für Glühwein immer eine Ausrede“

„Für Glühwein gibt es immer eine Ausrede“, meint Gunter Geißler gut gelaunt. „Kalte Hände habe ich, frieren tue ich auch ein bisschen – typisch Frau eben“, fügt seine Frau mit viel Selbstironie dazu und genießt den ersten Schluck vom Winzerglühwein aus Diesbar-Seußlitz.

Am selben Stand gibt es auch den letzten Federweißer des Jahres – aus dem Meißener Weingut Vinzenz Richter. „Das sind wirklich die letzten Zuckungen des Federweißers, das letzte, was noch vom Weinfest übrig ist“, ist dort zu erfahren. Lange hat der Vorrat nicht gehalten.

Käsekurse sehr beliebt

Kein Wunder bei sonnigen und dadurch gefühlt wärmeren 12 Grad und allem, was es neben den Dutzenden Ständen noch zu sehen gibt: Livemusik von den Spechts oder Linda Trillhaase, Puppentheater von Falk Pieter Ulke oder die Käseschule von Peer Salm.

Der Käseexperte aus der Clodramühle bei Berga in Thüringen bietet drei Mal am Tag einen 45-minütigen Kursus zum Herstellen von Frischkäse an – ohne Extrakosten. Wer die fünf Euro Eintritt bezahlt hat, kann sich anmelden. „Die Leute haben einen mordsmäßigen Spaß und erhalten einen Bezug zum eigenen Lebensmittel“, sagt Peer Salm.

Bezug zum Lebensmittel erhalten

Aus 1,4 Litern Milch, vorbereitetem Lab und Säurekulturen wird in einer Schüssel über einem Esbitkocher der Frischkäse. Das wollen sich auch Sophia und Benjamin Nischik aus Dresden nicht entgehen lassen. „Uns interessiert die Herstellung von Dingen, die man täglich isst. Wir sind neugierig, wie man es richtig macht“, meint er.

„Wir wollen Ideen mit nach Hause nehmen und nicht nur kaufen im Supermarkt“, fügt Sophia Nischik hinzu. Dieses Ziel dürften am Wochenende die meisten Besucher in Altzella erreicht haben.

Von Sebastian Fink