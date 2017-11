Niederstriegis. Bei einem Wohnungsbrand am Sonnabendmittag in Niederstriegis am Bahnberg 1 sind zwei Hunde verendet. Personen wurden nicht verletzt. Die Dachgeschoss-Wohnung, in der das Feuer schwelte, ist unbewohnbar. Die Mieter darunter hielten Mittagsschlaf. Es hätte noch schlimmer kommen können. Zum Glück half ein junger Mann und rief die Feuerwehr.

Als der Hainichener Marcel Herklotz (32) am Sonnabend von einer Baustelle in Döbeln nach Hause fuhr, wurde er in Niederstriegis in Höhe Bahnberg stutzig. „Aus dem Dachkasten qualmte es heraus. Erst bin ich ein Stück weiter gefahren. Doch dann sah ich, dass es schwarzer Qualm war.“ Marcel Herklotz drehte um, rief gegen 12.40 Uhr die Feuerwehr, klingelte und klopfte am Gebäude Sturm. Doch niemand öffnete. Schließlich konnte eine Nachbarin den Schlüssel für die Haustür auftreiben. Die Bewohner der Dachgeschoss-Wohnung – zwei Erwachsene und ein Kind – waren nicht Zuhause. Doch die Mieter darunter. Marcel Herklotz wummerte nun an die Wohnungstür, die von verschlafenen Bewohnern geöffnet wurde. „Leute kommt raus, euer Dachstuhl brennt!“, rief der hilfsbereite Hainichener. Später sagten die Mieter, der junge Mann habe ihnen wohl das Leben gerettet.

Gut möglich. Es war zwar nicht der Dachstuhl, der brannte. Doch die späteren Ermittlungen ergaben, dass alle vier Kochfelder des Küchenherdes in der Dachgeschoss-Wohnung angeschaltet waren. Die Küche brannte aus, die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20 000 Euro. Die betroffene Familie kümmerte sich selbst um eine andere Unterkunft.

„Weil wir den Schlüssel hatten, mussten wir keine Türen aufbrechen. Die Trupps sind mit Atemschutz übers Treppenhaus vorgerückt, sie haben mit dem Sprühstrahl gelöscht. Das glühende Holz in der Küche wurde herausgerissen“, beschreibt Einsatzleiter Michael Hengst von der Niederstriegiser Feuerwehr das Vorgehen der Kameraden. Auch auf der Drehleiter befanden sich Einsatzkräfte in Vorratsstellung, es musste aber kein Löschangriff von der Leiter aus erfolgen.

Zwischenzeitlich trafen auch die Mieter der Dachgeschosswohnung ein. Für ihre beiden kleinen Hunde, die sich in der Brand-Wohnung befanden, kam aber jede Hilfe zu spät. Sie sind an den Brandgasen erstickt. Michael Hengst: „Leider konnten wir die Tiere nicht retten. Wir wussten am Anfang nicht, dass sie in der Wohnung sind. Sie hatten sich versteckt. Nachdem wir sie gefunden hatten, haben wir die Tiere sofort nach draußen gebracht. Es ist auch noch versucht worden, ihnen mit Sauerstoff zu helfen. Doch es war zu spät.“

Im Einsatz, der bis 16 Uhr dauerte, waren insgesamt 57 Kameraden mit elf Fahrzeugen der Wehren Niederstriegis, Littdorf, Roßwein, Ebersbach und Döbeln, weiterhin der Rettungsdienst und die Polizei. Die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses trug einen noch nicht bezifferbaren Wasserschaden davon, ist aber bewohnbar. Marcel Herklotz: „Dass ich den Rauch gesehen habe, war großer Zufall. Ich fahre nicht immer über Niederstriegis nach Hause. Und auf der Baustelle hatten wir aufgehört, weil es zu regnen begann.“

Von Olaf Büchel